"MENSUR JE NAJLOŠIJI ČOVEK" Filip Car otkrio tajne Ajdarpašićevog ponašanja u prošlim sezonama: Vređao nas je zbog hrane
- Filip Car se prisetio Mensura Ajdarpašića iz ranijih sezona i opisao njegovo ponašanje kao neprimereno, posebno zbog svađe oko hrane.
- Car je rekao da o Mensuru ima veoma loše mišljenje i nazvao ga najgorom osobom koja je ušla u rijaliti.
Iako Mensur Ajdarpašić nije učesnik "Elite 10", njegovo takmičenje se ne zaboravlja.
Filip Car se tokom popodneva prisetio ponašanja svog nekadašnjeg cimera Mensura Ajdarpašića i njegovog neprimerenog ponašanja iz prethodnih sezona, pa otkrio kakvo mišljenje ima o njemu:
Filip Car otkrio Mensurovo ponašanje
-Napravio je frku oko hrane "Niko mi ne da da jedem, majku vam j*ebem"... Mi pitamo kome majku- prisetio se Car.
-Neka okači ovo njegova podrška, znam ja kako to ide u rijalitiju. Obesim ih ja o k*rac sve. Uveren sam da je najgora osoba muška koja je ikad ušla u rijaliti Mensur. Nacionalista, šovinista, kompleksaš... - bio je iskren Filip Car.
Očigledno da Filipa Cara ne čudi što Mensur Ajdarpašić nije deo "All stars" sezone, jer nema lepo mišljenje o njemu.
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