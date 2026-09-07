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Iako Mensur Ajdarpašić nije učesnik "Elite 10", njegovo takmičenje se ne zaboravlja.

Filip Car se tokom popodneva prisetio ponašanja svog nekadašnjeg cimera Mensura Ajdarpašića i njegovog neprimerenog ponašanja iz prethodnih sezona, pa otkrio kakvo mišljenje ima o njemu:

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

Filip Car otkrio Mensurovo ponašanje

-Napravio je frku oko hrane "Niko mi ne da da jedem, majku vam j*ebem"... Mi pitamo kome majku- prisetio se Car.

-Neka okači ovo njegova podrška, znam ja kako to ide u rijalitiju. Obesim ih ja o k*rac sve. Uveren sam da je najgora osoba muška koja je ikad ušla u rijaliti Mensur. Nacionalista, šovinista, kompleksaš... - bio je iskren Filip Car.

Očigledno da Filipa Cara ne čudi što Mensur Ajdarpašić nije deo "All stars" sezone, jer nema lepo mišljenje o njemu.

1/5 Vidi galeriju Bivši zadrugar Mensur Ajdarpašić, poznat po burnim vezama u rijalitiju, ponovo je u centru pažnje Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Zadruga, Printscreen Instagram

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