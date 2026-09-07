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Pevačica Jelena Karleuša otkrila je da njena ćerka Atina Tošić uskoro upisuje prestižni fakultet u Milanu, gde će studirati modni menadžment.

Naslednica Jelene Karleuše i Duška Tošića sinoć je glamuroznom proslavom obeležila punoletstvo u jednom od najluksuznijih beogradskih hotela. S

ve je bilo na visokom nivou - od dekoracije i muzike, do ekskluzivnog menija i zvanica iz javnog života. Ponosni roditelji potrudili su se da Atini ispune svaku želju, a ništa manje pažnje nisu posvetili ni njenoj budućnosti.

Foto: Petar Aleksić Mondo

Studiraće daleko od Srbije

Kako je pevačica otkrila, odluka o nastavku školovanja doneta je pažljivo i uz puno planiranja. Atina uskoro napušta Srbiju i seli se u Italiju, gde će započeti novo poglavlje života.

- Ide u Milano, ja ću ići sa njom, tražimo stan. Studiraće modni menadžment na jednom prestižnom univerzitetu. Tamo imam puno prijatelja, imaćemo lep stan. Organizovaćemo sve tako da Atina bude apsolutno bezbedna - ili Duško ili ja ćemo stalno biti sa njom. Tako smo se dogovorili. Ja volim Milano zbog šopinga - rekla je Karleuša.

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Prema njenim rečima, porodica želi da Atini obezbedi maksimalnu sigurnost i podršku tokom studija, ali i da joj omogući da se razvija u jednoj od svetskih prestonica mode. Milano, poznat po luksuzu, modnim kućama i prestižnim obrazovnim institucijama, biće idealno mesto za njen profesionalni razvoj.

Iako je tek zakoračila u svet odraslih, Atina već ima jasne planove i ambicije, a uz podršku roditelja nema sumnje da je čeka svetla budućnost.

kurir / informer

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