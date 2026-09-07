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Teodora Delić, nekadašnja učesnica rijaliti programa “Elita” je u razgovoru za medije otkriva detalje raskida sa Nenadom Macanovićem Bebicom, a bilo je reči i o Maji Marinković i Radomiru Takiju Marinkoviću.

Teodora Delić je otkrila šta je zapravo bio okidač raskida sa Bebicom.

- Otkako smo izašli, bio je hladan odnos, odlučila sam da se udaljim zbog nekih stvari koje sam imala da rešavam sa mojim roditeljima, i da stavim sebe na prvo mesto. Ja sam se u celom haosu udaljila od Bebice, ne živim tamo više gde sam bila. On je živeo u Kotežu, ja sam se vratila na Vračar. Išlo je to postepeno, kao neko postepeno odvajanje od osobe. Kada sam shvatila da su mi prioritet porodica i ja, nekako mi je bilo lakše. Kao da sam otpustila neke misli. S tim što je on unutra u poslednja tri meseca bio drugačiji momak totalno. Promenio se, prihvata i shvata neke stvari, ali smo zajedno doneli odluku, da ne kažem da sam samo ja bila inicijator, da se udaljimo ja i on. Mislim da mnogo ima problema i mnogo stvari koje su nerešene, počevši od naših porodica. Stigla nas je realnost. Kad smo mi bili u idealnom odnosu, kad je sve bilo najbolje i kad je on krenuo i da trenira i da bude drugačiji, mi smo totalno zaboravili šta se dešavalo pre. Te stvari ne mogu da se zaborave. Te stvari su ostale i eskalirale su napolju. Mislim da je najbolje za nas dvoje da presečemo svaki kontakt i da probamo da se udaljimo jedno od drugog - rekla je Teodora i dodala:

- Mnogi su omalovažavali tu našu i vezu i ostalo i mi sami smo je omalovažavali. Ne može niko da te omalovaži ako ti to ne uradiš. Da je tu emocija postojala, to ne može da se ospori. I naravno da je njemu teško u celokupnoj situaciji, ali neke stvari su iznad toga. Ja sam mirnim putem pokušala najnormalnije da mu objasnim i baš sam time htela da vidim da li je, da li je on taj lik koji stvarno meni ne da da odem. Pokazao je da nije. Pokazao je da je shvatio. Pokazao je da je lik koji se promenio u tom nekom smislu da više nije onaj koji je gleda u mene non-stop. Kada smo odlučili negde da završimo, on je rekao meni: „Okej. Ja tebe volim i sve to stoji i emocija postoji, ali pustiću te ako ti misliš da je tako najbolje za tebe i za to što si ti zamislila, ja ću te pustiti” i tako je i bilo.

Na pitanje kako gleda na to komentare da je iskoristila Bebicu zbog rijalitija, kaže:

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Marko Karović

- Ne smatram da je to tako i ja nikada ne radim ništa nešto iz koristi neke jer da sam želela da radim iz koristi, ostala bih s onim Apolonom i ne bi ulazila uopšte. Sad bi bila u Americi, Kalifornija me čekala. Čovek mi je obećao sve, a ja se pametna našla, pa rekla: “Ne, ja ću u rijaliti, hoću da pokažem da ja mogu sama da zaradim novac.” Zašto ne bih ostala sa tim momkom koji je mogao da mi pruži sve u životu apsolutno i da otputujemo odavde, da odem u Ameriku, a odlučila sam da uđem unutra. Kasnije sam upoznala njega. Ne radim neke nikakve stvari iz koristi. To je najgore kod nas, na Balkanu, taj primitivni mentalitet da misle ako ja imam tetovaže, ako sam uradila sise i nos da ja hrlim ka tome da nekog iskoristim i izmuzem. Pa što bi mi onda baš on bio meta? Zašto ne bih nekog drugog onda? To su budalaštine. Nisam iskorištavala nikog. Sve sam iskreno radila u datom trenutku kako sam osećala, na svoju štetu. Kad nam je bio toksičan odnos, pokazala sam da mi se svideo drugi muškarac. Bila sam iskrena na televiziji. Koji je to blam.

S obzirom na to da je Teodorina mama najavila tužbu protiv Macanovića, Teodora je otkrila u kojoj je fazi taj procec i da li će do tužbe zaista doći:

- Moja majka ima sve to. Ona je odlučila, rešila i ja je totalno razumem. Ja sam bila s njim tri godine, pomirila se sa njim unutra opet posle svega i oprostila mu. I zamisli sad ja kao: “E, sad ćemo da ga tužimo.” I da ga odvojim od svoje dece, da mu napravim problem u životu. Nisam takav čovek. Moja majka ne prašta. Ja i ona smo totalno drugačije što se tih stvari tiče. Ona je meni rekla: “Sine,” kad sam izašla, “Sine, ti mnogo praštaš ljudima. Zaboravljaš šta su ti oni izgovarali.” Ja sam budala. Ne treba baš sve praštati u životu, onda izgubiš sebe. Ona ostaje pri tužbi, ali ne može ništa bez moje potvrde, a ja ne mogu da dozvolim te neke stvari. Osećala bih neku grižu savesti.

Stefan Karić joj slao vatrice

Teodora je i do detalja objasnila svoj odnos sa Stefanom Karićem, te da joj je pisao pre nego što je ona uopšte ušla u rijaliti.

- Upoznala sam Stefana u jednom lokalu, tada mi je bio rođendan. On je meni pisao, kao i mnogim devojkama kojima je pisao. Mojoj drugarici i meni je pisao on u isto vreme. I ja i drugarica se smejemo. Sedimo jedna do druge, pijemo piće i smejemo se. To je bilo pre ulaska mog uopšte u rijaliti. Moja drugarica i ja gledamo te porukice i smejemo se: “Vidi ga što hoće, po svaku cenu sa nekom da bude”. Zato ja njega nisam uopšte ništa shvatala nikada za ozbiljno. Ja znam da on to radi. On šalje vatrice, kucka tamo, što je normalno. U današnje vreme svi to rade. Problem je što sam ja tamo u rijalitiju neke stvari te iznela i rekla. Onda sam ga negde tako kako sam ga procenila i komentarisala. Mislim da se njemu nije baš svidelo kako sam ja njega procenila i komentarisala. I zato mislim da je nastavak svega toga bio sad kad smo izašli. Znaš ono kad vrtiš po društvenim mrežama i ono kad hoću da sačuvam, dal sam ja slučajno bocnula taj lajk, on je to napravio, kao da je to ludilo mozga. Ti si reagovao na moje slike, šta je za tebe jedan lajkić na TikToku. Ja sam njemu samo lajkovala na TikToku neki snimak.

1/6 Vidi galeriju Stefan Karić, bivši učesnik Elite, sada je šesti potpisnik ugovora za učešće u jubilarnoj, desetoj sezoni Elite Foto: Pirntscreen, Pink, Printscreen Pink

S obzirom na to da je objavila kaver pesmu “Ti ili on”, napravila je opštu pometnju među bivšim učesnicima, ali i fanovima rijalitija.

- To nije moja lična pesma, to je kaver. Ja sam samo bocnula, a zamisli da je moja pesma šta bi bilo. U nekim rečima u kojima sam se ja pronašla, otpevala sam tu pesmu. Ako su meni i kompozitori veliki sa kojima sam ja radila i sa kojima ću raditi u budućnosti muziku i pesmu - da ja imam to i da od drugih pevača umem bolje da iznesem pesmu, šta mene briga šta će da kaže Maja koja ne zna da kaže “a”, koja zna samo “ah”. Oni nisu muzički obrazovani. Ja moram ljudima da objasnim da ja nisam izbacila kaver da bih bila pevaljka. Moj cilj nije bio da ja postanem pevaljka. Nije poenta da ja budem pevačica, niti sam to htela. Vidim da su se mnogi uplašili da slučajno ne budem pevačica. Nisam imala u planu da punim arene, koncerte, da sam umislila da sam Ceca - ne. Ja sam samo imala u planu da ja stavim tačku sa tom pesmom “Ti ili on”, na priču “Filip-Bebica”. Oni sad spekulišu da li je to bilo autotjun ili ne. To je nebitno, nije poenta bila da ja budem pevačica, ali koliko sam se dobro snašla u tome, od mnogih koji sada pevaju i vrte mikrofonom. Zašto da ne? Ali sad su me tako naljutili da ću nešto zanimljivo da im spremim i da im objasnim neke stvari.

Dane joj pisao

Nije štedela ni bivšu rijaliti cimerku Sofiju Janićijević.

Foto: Privatna arhiva

- Kao što sam joj pevala: “Kupiću ti Danče cvile, maramče.” To je njen život, to je njena budućnost. Dane mi je nešto pisao: “Trebala si da gaziš Sofiju.” Mnogi su mi pisali. “Trebala si jače da je gaziš.” Ja je štedela jadnu zato što sam videla da je već u kanalu. Izašli su dokazi o njoj, šta ja njoj više tu da radim? Ona je već u blatu. Za Daneta poruka: “Ne treba bacati bisere pred svinje.” Tako da verujem da će biti još mnogih koji će bacati, a ona je svakako u blatu, ta svinja. Mulja se.

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