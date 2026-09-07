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Veliki solistički koncert folk zvezde Dragana Kojića Kebe, "Sad i ko zna kad", koji će biti održan 12. septembra na stadionu "Tašmajdan", donosi sve više iznenađenja.

Posle najavljenih specijalnih gostiju, među kojima su Tanja Savić, Ana Bekuta, reper 2 Soma, Mirko Kodić, Al Dino, Mirsad Durmiši i Nataša Kojić Taša, Kebi će se na sceni pridružiti i dvoje velikih imena iz Rumunije, Marija Didraga i Džon Tudoran.

Keba je otkrio da su Marija i Džon njegovi prijatelji i saradnici, a posebno je istakao Tudorana, sa kojim već radi na novom muzičkom programu namenjenom rumunskom tržištu.

To su moji prijatelji, a pogotovo Džon Tudoran, koji je moj verni saradnik. Radimo na novom programu za rumunsko tržište i imaćete šta da čujete na Tašmajdanu. Imaćete priliku i da ih upoznate - poručio nam je Dragan.

Tako će publika 12. septembra imati priliku da, uz Kebine najveće hitove i brojne specijalne goste, upozna i muzičke zvezde iz Rumunije, koje će dodatno obogatiti veliki spektakl na "Tašmajdanu".

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23:12
STARS 618 05.09.2026. Izvor: Kurir TV