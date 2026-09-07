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Modna kreatorka Verica Rakočević ove godine napunila je 78 godina, a ni na pragu devete decenije ne odustaje od posla. Ona je poslednjih godina uspela da život prilagodi sebi, a o izazovima sa kojima se susretala je otvoreno govorila.

Verica danas živi na Avali gde je pronašla mir sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem, a pre njega je imala dva braka. Ona je nakon razvoda od Zorana Rakočevića prodala svu stečenu imovinu i nikada nije uspela da preboli salonac koji je izgubila tokom sudskog poravnanja.

- Svoja tri stana sam sama zaradila i prodala zbog ulaganja u posao. U pitanju su tri zaista velika stana. S ove distance, ako me pitate da li bih to ponovo uradila, ne bih. Jednostavno ne bih. To mi je donelo samo, kad mi je najteže, da se setim koliko mi je u tom trenutku bilo lepo- ispričala je svojevremeno.

1/8 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Aleksandar Jovanović, Kurir, Ana Paunković

Rođena na Kosovu i Metohiji

Verica je rođena na Kosovu i Metohiji, a deo ranog detinjstva vezuje je za Podujevo i selo Zakut, odakle potiče njen otac. Imala je samo pet godina kada je otišla iz tog kraja.

- Imala sam pet godina kada sam otišla iz Podujeva. Moji stričevi su se odselili sa Kosova i Metohije, posle je moja baka umrla i onda više nisam išla. Sledeći put sam otišla pre nekih 15 godina. Neka dva momka su me vodila da ja po sećanju odem da obiđem, međutim bila je tako strašna atmosfera na ulicama. Ja jako emotivno pripadam tom prostoru - ispričala je

O ćerki Eleni

Foto: Kurir

Podsetimo, ćerka Verice Rakočević, Elena Karaman povukla se iz javnosti prethodnih godina. Ona sada živi na Kosmaju gde se posvetila drugačijem načinu života, a delove obreda koje primenjuje deli i na mrežama.

- Ja sam mnogo naučila od moje dece. Elena je na mnogo velikom duhovnom nivou, doduše, ja verujem u Boga Isusa Hrista, ona veruje na drugi način u Boga, ali suština je ista. Takođe i drugo dvoje dece, prosto postoji mnogo novih stvari koje vi morate da pratite. Moja ćerka je jedna prepametna, obrazovana, visoko intelektualna osoba, koja ima u svom CV-u fenomenalne rezultate posla kojim se bavi. Ja sam preponosna i drugo ništa ne bih komentarisala - rekla je Verica u podkastu "Pelivan".

kurir / blic

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