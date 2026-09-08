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Dejan Dragojević, rijaliti učesnik, i Jovana Stojanović suočili su se sa najtežim životnim udarcem kada je ona izgubila bebu u poodmakloj trudnoći. Oni su smogli snage da progovore o svemu sa ciljem da pomognu ili olakšaju ženama koje prolaze kroz slično.

Dejan i Jovana su najpre istakli da je u početku sve bilo u redu kao i da ih je ginekolog uveravao da je sa bebom sve u redu.

- Mi smo se u početku osećali krivima, kao da smo mi nešto loše uradili... Nama je trudnoća bila jako zdrava, Jovana je bila zdrava, nalazi odlični, beba je na ekspertskom ultrazvuku bila čak i naprednija.. Ja Jovani nisam dao ništa da radi, hteo sam da uživa, zatvorili smo i piceriju u tom trenutku da ne bi radila i da se ne bi stresirala, i odlučili smo da lagano sređujemo kuću - ispričao je na početku bolne ispovesti Dejan.

- Problemi su počeli kad smo uradili prenatalni test. Prvi nalaz je bio dobar (negativan). Drugi deo je stigao u petak ili subotu. Zvoni meni telefon u 11 uveče, zovu iz te laboratorije: 'E Dejane, imam nešto da ti kažem...' Već mi se crno piše. Kažu da je na nekom hromozomu otkrivena mikrodelekcija i da će nas zvati naša genetičarka da objasni. U tom trenutku staje kompletan svet.

1/10 Vidi galeriju Dejan Dragojević Foto: Printscreen



- Ja sam u dubini duše osećala da od toga nema ništa i da mi je dete zdravo, time sam se vodila kroz celu agoniju. Genetičarka koja nas je pozvala u 11 uveče nije po meni u tom trenutku znala adekvatno da objasni šta je to tačno, što je kod nas izazvalo ogroman stres... rekla je da se čujemo sa našim ginekologom - dodala je Jovana.

- Tu je krenula borba sa doktorima. Mi smo menjali doktora u četvrtom mesecu... Prvi doktor nam je dao letke/flajere gde bi bilo najbolje da se radi prenatalni test, a mi smo odlučili da uradimo u laboratoriji koju smo mi želeli. Kada smo ga nazvali da mu kažemo za problem, dobili smo komentar: 'Zašto niste uradili preko flajera koji sam vam ja dao? Niste trebali da radite kod tih.' Dok sam ja na internetu tražio šta su mikrodelekcije i koje su posledice, ceo razgovor s njim se sveo na to što nismo radili preko njih. Na kraju je rekao da zovemo kliniku i zakažemo amniocentezu i prekinuo je vezu. Posle je ponovo zvao, valjda svestan da je ispao loš, da ublaži stvar. Taj prvi poziv je bio direktno finansijski, zbog procenta od flajera. To je bilo ultra poražavajuće, s obzirom na to da smo sve plaćali privatno - dodao je Dragojević.

Nalaze slali u London

Jovana je potom radila aminocentezu, a nalaze su poslali u inostranstvo.

- Uzorke smo poslali u inostranstvo (jedan deo u London, drugi u Atinu) jer su te laboratorije znatno preciznije. Nalazi se čekaju između dve i pet nedelja. Nakon dve nedelje stiže prvi nalaz iz inostranstva – beba je potpuno zdrava i normalno razvijena! Prenatalni test je pogrešio. Pao nam je kamen sa srca. Jovana odlazi u Gornji Milanovac kod svojih roditelja da miruje. Međutim, tamo počinju jaki bolovi u stomaku koji su trajali tri dana. Ginekolog u Milanovcu je pregleda i kaže da je malo otvorena, grlić je bio skraćen na 28 mm (normalno je 31 mm) - rekao je Dejan.