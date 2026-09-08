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Pevač Dino Dvornik preminuo je 7. septembra 2008. godine, a iza sebe je ostavio suprugu Danijelu i ćerku Elu. Njegova naslednica oglasila se na dan smrti oca i podelila morbidnu poruku koju je dobila.

Ela je podelila poruku koju je dobila kada je bila deveta godišnjica smrti njenog oca.

"Ela, srećna ti deveta godišnjica smrti tvog tate", glasila je morbidna poruka koju je ona podelila na svojim mrežama uz komentar: "Verujem da bi i tati ovo bilo smešno".

Ela Dvornik
Foto: Printscreen/Instagram

Supruga ga našla u krevetu

Podsetimo, Danijela Dvornik govorila je o Dinovoj smrti i njegovim poslednjim trenucima.

- Pronašla sam Dina u krevetu. Mi smo to veče zajedno zaspali. Dino je bio svestan da neće živeti dugo, uvek je to govorio. Ja to nisam nešto uzimala za ozbiljno. Međutim, njega je ta depresija... Taj posao stvara određene stresove i mentalne probleme uz sve to što ide i droga i alkohol, to sve ostavlja posledice, on je toga bio svestan. Kroz život me je pripremao na to. Ja nisam mogla prihvatiti, ja se sa tim stvarima nisam susretala. Nisam imala kapaciteta. Da sam bila veća podrška možda. Ja bih mu bila podrška nekoliko dana, a onda bi mi pukao film. Bila bih ljuta na njega. Htela sam 150 puta da ga ostavim. Ljudima koji žive sa takvim ljudima koji imaju depresiju, anksioznost, strahove, to je za normalnog čoveka jako teško. Kad je loše volje sve je crno. Trajalo je to poslednjih pet godina.

Dino Dvornik Foto: Printscreen/Youtube, Arhiva, Privatna Arhiva

- Taj ceo dan je bio šok, nisam bila ni histerična. Bila sam prilično mirna, puno mi se stvari u tim minutama dogodilo u glavi. Trebalo je vremena da to sve . Najgori momenat mi je bio kad su oni njega skinuli i stavili u taj kapsil, da ga odvedu. Ja sam čoveka pitala zar niste mogli doneti nekakav sa jastucima. On mi kaže "Gospođo, mi kad uzmemo mrtve, oni izlučuju još nekakve tečnosti, to ne bi služilo svrsi". Ja sam bila užasnuta, stavljaju ga u limenu kutiju. Taj momenat kad osvestiš, još juče si bio nešto, a danas, kako si došao tako i odlaziš, bez ičega. Taj materijalni aspekt života mi se sve vreme vrtio po glavi. Toliko truda, muke znoja, da ti u konačnici, sad si tu i to je to - ispričala je u potkastu "Um and boom".

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