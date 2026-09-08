"OD KAD SAM KRENULA U CRKVU..." Dabovićka posalala žestoku poruku nakon raskida sa kumom Darka Lazića! Drugu priliku nećeš dobiti...
- Milica Dabović je raskinula vezu sa Milanom Cvetinovićem, kumom Darka Lazića, i poručila da su četiri godine bile uzalud. Na društvenim mrežama je napisala da su shvatili da nisu jedno za drugo.
- U objavi je istakla da drugu priliku neće dobiti i da nema povratka, jer je previše trčala da bi sada prihvatila poraz.
Nekadašnja košarkašica Milica Dabović prekinula je emotivnu vezu sa Milanom Cvetinovićem, kumom pevača Darka Lazića. Milica se sad oglasila porukom na društvenim mrežama, a jasno je u kom smeru razmišlja.
"Ljudi kažu da je život maraton, a ne sprint, a ja se pitam u čemu je razlika? Jer na kraju dana, trka je trka. Važno je samo da pobediš. U životu je važno ono prema čemu trčiš isto onoliko koliko i ono od čega bežiš. Kada pištolj opali moraš potrčati, jer drugu priliku nećeš dobiti, bar ne ovde i za nas", pisalo je u njenoj objavi.
"Zato moraš da nastaviš da guraš napred pod svaku cenu jer nikoga nije briga na kakve si prepreke naišao, a ja sam previše trčala da bih sad prihvatila poraz...".
"Nekome, prosto, nema pomoći"
Definitivnu potvrdu da je došlo do prekida javnost je dobila putem njene fotografije sa sinom na statusu aplikacije WhatsApp, uz propratni tekst: "Od kad sam krenula da idem u crkvu, shvatila sam da mi nismo jedno za drugo i da sam četiri godine bacila u vodu. Nekome, prosto, nema pomoći".
"Rodiću mu petoro dece"
Milica je, malo pred raskid, pričala da im u vezi "cvetaju ruže".
- U ljubavi cvetaju ruže, srećna sam konačno. Čudno mi je da sam konačno srećna posle 43 godine. On je onaj pravi i udaću se za njega, rodiću mu petoro dece i živećemo srećno do kraja života - rekla je Milica tada i otkrila da bi volela da naprave intimno venčanje.
- Volela bih venčanje sa užom porodicom, do juče sam govorila da neću nikad da se udam, ali sada se sve promenilo - dodala je.