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Nekadašnja košarkašica Milica Dabović prekinula je emotivnu vezu sa Milanom Cvetinovićem, kumom pevača Darka Lazića. Milica se sad oglasila porukom na društvenim mrežama, a jasno je u kom smeru razmišlja.

"Ljudi kažu da je život maraton, a ne sprint, a ja se pitam u čemu je razlika? Jer na kraju dana, trka je trka. Važno je samo da pobediš. U životu je važno ono prema čemu trčiš isto onoliko koliko i ono od čega bežiš. Kada pištolj opali moraš potrčati, jer drugu priliku nećeš dobiti, bar ne ovde i za nas", pisalo je u njenoj objavi.

"Zato moraš da nastaviš da guraš napred pod svaku cenu jer nikoga nije briga na kakve si prepreke naišao, a ja sam previše trčala da bih sad prihvatila poraz...".

1/7 Vidi galeriju Milica Dabović pomirila se sa dečkom Foto: Vladimir Šporčić

"Nekome, prosto, nema pomoći"

Definitivnu potvrdu da je došlo do prekida javnost je dobila putem njene fotografije sa sinom na statusu aplikacije WhatsApp, uz propratni tekst: "Od kad sam krenula da idem u crkvu, shvatila sam da mi nismo jedno za drugo i da sam četiri godine bacila u vodu. Nekome, prosto, nema pomoći".

"Rodiću mu petoro dece"

Milica je, malo pred raskid, pričala da im u vezi "cvetaju ruže".

- U ljubavi cvetaju ruže, srećna sam konačno. Čudno mi je da sam konačno srećna posle 43 godine. On je onaj pravi i udaću se za njega, rodiću mu petoro dece i živećemo srećno do kraja života - rekla je Milica tada i otkrila da bi volela da naprave intimno venčanje.