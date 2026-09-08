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Jelena Karleuša i bivši fudbaler Duško Tošić organizovali su juče, 6. septembra, gala slavlje u jednom prestoničkom hotelu povodom rođendana svojih mezimica, Atine i Nike Tošić, a među brojnim poznatim gostima bila je i Milica Todorović.

Pevačica se u jednom trenutku latila mikrofona, a kada je stala između Jelene i Duška, odlučila je da zapeva svoju pesmu "Uporedi me".

Milica se tokom pesme nadovezala na stihove i kroz šaljivu opasku pecnula Duška pred Jelenom.

- Uporedi me, al' ona negde drugog čeka, a ja... To ne može da se uporedi, žao mi je - dodala je Milica.

Njena opaska izazvala je osmehe Jelene i Duška, a upravo je ovaj trenutak ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.

Milica je, naime, kroz šalu poručila da Jelena ne može da se uporedi sa drugim ženama, čime je na simpatičan način pecnula Duška.

"Kako mu ga zavuče, Mici, fino, pa hahaha boginja!", prokometnarisala je jedna korisnica platforme "X" koja je podelila video.

Podsetimo, ponosni mama i tata vodili su računa o svakom detalju za ovaj važan dan za njihovu porodicu, i iako je sve bilo na visokom nivou, najveću pažnju na proslavi privukla je složna porodica na okupu.

- Odlično je bilo, fantastični su utisci. Hvala na medijskoj podršci, lepim rečima i emotivnim snimcima. Super smo se proveli. Atina i Nika su uživale, baš kao i ostali gosti. Kolege su bile na visini zadatka, Seka, Dragana, Indira, Mira Škorić, Goga Sekulić, Milica Todorović... Pevale su savršeno, baš su me ispoštovale - istakla je JK, pa se osvrnula na pesmu koju joj je bivši muž Duško Tošić posvetio.

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- Jeste i tata je pevao, njegovu omiljenu pesmu "Šta će ti pevačica". Ne znam zašto baš tu pesmu, znate kako ide tekst, pa vi procnite - rekla je JK kroz smeh.

Na pitnje kako je reagovala na to što je Duško napustio intervju kada je krenula da plače zbog majke Divne, Jelena je rekla: