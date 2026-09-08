ANA DIVAC U IZDANJU KOJE ODIŠE LUKSUZOM: Crna čipka, „Dior“ marama i glamur na golf terenima - samo za bogataše (FOTO)
- Ana Divac je objavila nove fotografije sa golf terena i privukla pažnju elegantnom crnom haljinom i roze Dior maramom.
- Fotografije su brzo izazvale brojne komplimente pratilaca, dok je Ana još jednom pokazala prepoznatljiv stil i ukus.
Ana Divac, supruga proslavljenog košarkaša Vlada Divca, ponovo je privukla pažnju javnosti novim fotografijama koje je podelila na društvenim mrežama.
Ovog puta oglasila se sa prostranog golf terena, prestižne lokacije koja je sinonim za luksuz, eleganciju i jedan od najelitnijih sportova na svetu.
Ana je za ovu priliku odabrala elegantnu crnu haljinu sa detaljima od čipke, dok je čitavu kombinaciju upotpunila upečatljivom roze „Dior“ maramom. Pozirajući na zelenim terenima u sumrak, sa osmehom na licu, još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv stil i istančan ukus.
Fotografije su ubrzo privukle veliku pažnju njenih pratilaca, a komentari i komplimenti na račun njenog izgleda nizali su se jedan za drugim.
Ana, koja se retko eksponira bez posebnog povoda, i ovoga puta je uspela da jednostavnom, ali veoma elegantnom modnom kombinacijom privuče pažnju i pokaže kako izgleda kada se luksuz i otmenost spoje u jedno.
Usvojili ćerku
Podsetimo, Vlade i Ana Divac imaju sinove Matiju i Luku i ćerku Petru koju su usvojili.
Na pitanje kada su rekli Petri da je usvojena, ona je navela da se seća dana kada je to prvi put spomenula.
- Sećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dete iz Srbije, ta mala je imala 4-5 godina, a žena je imala i još jedno mlađe dete koje je dojila, pa me je Petra pitala da li sam ja nju dojila. Ja sam rekla tebe nisam, ona me je pitala jesi li Luku i Matiju, ja sam rekla jesam jer sam njih rodila, a tebe nisam. To je bio prvi put da sam to rekla, ona je tada imala 4-5 godina. Kasnije smo joj objašnjavali u odnosu na njena pitanja. Rasla je sa tom činjenicom i informacijom, a druga olakšavajuća okolnost je bila što su najbolji prijatelji Lukini i Matijini bili usvojeni, tako da je to njoj bilo najnormalnije - navela je Ana za "RTS" jednom prilikom.