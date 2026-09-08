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Pevačica Olja Karleuša godinama važi za jednu od dama sa domaće estrade koja svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, ali je sada napravila izuzetak i pokazala deo svog doma u Beogradu. Pogled na njen penthaus odmah je privukao pažnju, i to ne samo zbog tip-top sređenog enterijera, već i zbog prostora koji se nalazi tik uz njega.

Naime, Olja je svoj dom uredila tako da odiše elegancijom, ali ono što posebno ostavlja bez daha jeste ogromna terasa koja je toliko prostrana da više podseća na dodatnu stambenu jedinicu nego na klasičnu terasu.

Terasa kao garsonjera

Veliki otvoreni prostor pruža brojne mogućnosti, od uživanja u jutarnjoj kafi i druženja sa porodicom i prijateljima, ali i za trening, pa sve do organizovanja pravih malih proslava. Čini se da je upravo terasa jedan od najlepših delova njenog beogradskog doma, jer pruža osećaj kao da ste istovremeno u luksuznom stanu i sopstvenoj kući.

1/6 Vidi galeriju Stan Olje Karleuše Foto: Printscrean

Život sa biznismenom

A kada je reč o njenom privatnom životu, Olja već godinama uživa u skladnom braku sa svojim suprugom, biznismenom, sa kojim ima sina. Iako svoju porodicu ne izlaže previše javnosti, poznato je da neguju stabilan i lep odnos, a pevačica je u više navrata isticala koliko joj je porodica važna.

Pored beogradskog penthausa, porodica ima i svoje posebno mesto za beg od gradske gužve – vilu na planini, koja je upotpunjena bazenom. Tako Olja, kada poželi mir, prirodu i potpunu privatnost, ne mora daleko da ide.

1/6 Vidi galeriju Pevačica u ljubavi godinama Foto: Instagram, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

Ipak, njen beogradski dom sada je posebno privukao pažnju. Dok se u luksuznim enterijerima mogu pronaći detalji koji pokazuju da se vodilo računa o svakom ćošku, najveći utisak ostavlja upravo terasa.

Sa tolikom kvadraturom, komotno bi mogla da posluži kao još jedna garsonjera.

Olja očigledno zna kako da spoji komfor, stil i funkcionalnost, a njen penthaus još jednom pokazuje da dom javne ličnosti ne mora nužno da bude prenaglašen da bi ostavio snažan utisak. Kod nje je luksuz očigledan, ali je ono što najviše privlači pažnju upravo prostor u kojem porodica može da uživa daleko od reflektora.