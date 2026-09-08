Slušaj vest

Đina Džinović, jedna je od devojaka koja, čini se, živi život iz snova. Bogati otac Harsi Džinović, a sada i bogati očuh Džefri Pol Arnold Dej, mezimici Meline Galić ispunjavaju sve želje, a mezimica itekako zna da uživa u njima.

Đina je pre dva dana, nakon krstarenja sa očuhom i majkom, čak 25 dana provela na luksuznoj jahti, obilazeći najskuplja i najluksuznija mesta, odlučila da se vrati svom ocu Harisu Džinoviću u porodični dom na Senjaku. Međutim, tu se nije dugo zadržala. Đina je samo jedan dan provela kod oca, a onda je spakovala kofere i opet se vratila očuhu milioneru i svojoj mami.

Razlog tome je, novo putovanje. Đina se oglasila sa aerodroma kasno u noć, i otkrila da je došao red da poseti i Sardiniju jedno od najlepđih mesta u Italiji.

- Idemo dalje, Sardinija, pozdrav.- napisala je ćerka Harisa Džinovića kratko u opisu fotografije.

Foto: Printscrean

"Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju"

Podsetimo, Đina je nedavno u svom vlogu otvoreno govorila o promenama koje joj se dešavaju u životu.

Ona je tada otkrila da je sa majkom i očuhom obišla čak 25 ostrva, ali i da njihova putovanja nisu baš onakva kakva bi ona sama organizovala.

1/7 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

- Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelepo, ali je u jednom momentu, je dosta. Bude me u devet sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to menjamo.

Kako je priznala, u poslednje vreme pokušava da promeni životne navike, a uskoro je očekuje i početak fakulteta.

- U zadnjih godinu dana malo živim brže što bi se reklo, prestala sam da izlazim, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije. Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe.

Đina je istakla i da joj treninzi pomažu da izbaci negativnu energiju, ali i da radi na sebi.

- Učim da budem smirena, staložena, vredna. Videćemo koliko će to da traje. Ja sam malo labilnija, imam želju da budem normalna. Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim da promenim neke stvari u životu. Ja imam opciju da promenim neke stvari u životu i hoću - rekla je Đina.