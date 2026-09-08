„Sećam se, jednom je došao pokojni Željko Malnar i pričao o tome kako je oteo svoju devojku, sa svojom bandom ušao u njeno selo na konjima, zgrabio je lasom i bacio na konja. I video me kako sam mu prasnuo od smeha u lice. I sad čovek od nekih dva metra i 130 kila me pita: ‘Što se ti smeješ?’ Ja sam mu rekao: ‘Smejem se tome kako divno lažeš, kako si se uživeo u to.’ A on, kao Klint Istvud, izvadio magnum i uperio ga u mene. Pitao me da li ga se bojim, a ja sam rekao da ne verujem da je toliko lud da puca. Kaže on: ‘A nisam toliko lud? Alka, ja moram da pucam.’ Ona skoči, govori: ‘Željko, nemoj da pucaš.’ Pucao je i taj metak je probio jedan zid, drugi zid i probušio bojler“, ispričao je Masimo kroz smeh u dokumentarnom serijalu Tonija Volarića „Zauvek autor“, u epizodi posvećenoj karijeri muzičarke i hitmejkerke Alke Vuice.