UPERIO MAGNUM U MASIMA, PA ZAPUCAO U STANU PEVAČICE: Smejao mu se u facu, a on kao kauboj izvukao pištolj...
- Masimo Savić je ispričao da se sa Željkom Malnarom sukobio na zabavi u stanu Alke Vuice u Zagrebu, kada mu se nasmejao na priču o otmici devojke.
- Prema njegovim rečima, Malnar je tada izvadio Magnum, uperio ga u njega i pucao, a metak je probio dva zida i završio u bojleru.
Željko Malnar, zagrebački novinar, putopisac, istraživač i pustolov proputovao je brojne zemlje Afrike, Azije i drugih delova sveta, a svoja iskustva beležio je u dokumentarnim filmovima i reportažama. Autor je više od 70 dokumentarnih filmova i reportaža, a tokom života vodio je i velike međunarodne ekspedicije.
Ipak, široj javnosti najpoznatiji je kao autor i voditelj kultne „Noćne more“, u kojoj je stvorio svoj osobeni televizijski svet i ulogu samoproglašenog predsednika Republike Peščenice. Preminuo je 2013. godine u Zagrebu, u 69. godini života.
Dugo nakon njegove smrti nastavile su da kruže razne priče o njemu i njegovom životu, od kojih je posebnu pažnju privukla jedna koju je podelio pokojni Masimo Savić.
Muzičar je nekoliko godina pre svoje smrti otkrio da se sukobio sa Malnarom u stanu Alke Vuice u Zagrebu, na jednoj od njenih legendarnih zabava na kojima su se okupljala poznata lica. Prema Masimovim rečima, Malnar je u jednom trenutku izvadio ogroman pištolj i pucao.
„Sećam se, jednom je došao pokojni Željko Malnar i pričao o tome kako je oteo svoju devojku, sa svojom bandom ušao u njeno selo na konjima, zgrabio je lasom i bacio na konja. I video me kako sam mu prasnuo od smeha u lice. I sad čovek od nekih dva metra i 130 kila me pita: ‘Što se ti smeješ?’ Ja sam mu rekao: ‘Smejem se tome kako divno lažeš, kako si se uživeo u to.’ A on, kao Klint Istvud, izvadio magnum i uperio ga u mene. Pitao me da li ga se bojim, a ja sam rekao da ne verujem da je toliko lud da puca. Kaže on: ‘A nisam toliko lud? Alka, ja moram da pucam.’ Ona skoči, govori: ‘Željko, nemoj da pucaš.’ Pucao je i taj metak je probio jedan zid, drugi zid i probušio bojler“, ispričao je Masimo kroz smeh u dokumentarnom serijalu Tonija Volarića „Zauvek autor“, u epizodi posvećenoj karijeri muzičarke i hitmejkerke Alke Vuice.