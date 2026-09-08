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Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana, na poseban način obeležila je rođendan svog pokojnog supruga Andrije Bajića. Iako on više nije među živima, pevačica nije dozvolila da njegov rođendan prođe bez poruke.

Emotivna poruka

Na svom Fejsbuk profilu podelila je fotografiju posvećenu Bajiću, a preko nje je ostavila nekoliko reči koje najbolje opisuju koliko joj njegov odlazak teško pada.

"Srećan ti prvi nebeski rođendan, živote moj. Tvoja Cana."

Uz emotivnu poruku stavila je i nekoliko tužnih emotikona, među kojima su se našli oni sa suzama i simbol slomljenog srca.

Objava je odmah privukla pažnju njenih prijatelja i pratilaca, koji su joj u komentarima slali reči utehe i podrške. Mnogi su joj ostavili srca, dajući joj do znanja da u teškim trenucima nije sama.

Mala Cana i Andrija Bajić Foto: Printscreen Facebook, Kurir, Ilija Ilić

Andrija Bajić danas bi proslavio 89. rođendan. Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu u životu Male Cane, koja je i ranije otvoreno pokazivala koliko joj nedostaje suprug.

Vreme joj nije umanjilo tugu

Njihova ljubavna priča mesecima je bila predmet interesovanja javnosti, između ostalog i zbog velike razlike u godinama. Bajić je od pevačice bio stariji čak 41 godinu, ali su uprkos tome izgradili odnos koji je trajao godinama.

Sada, na njegov prvi rođendan otkako nije među živima, Mala Cana odlučila je da mu se obrati javno, emotivnim rečima koje su pokazale da vreme nije umanjilo njenu tugu.

Mala Cana
Foto: Kurir

 Inače, ona je nedavno na svoj 47. rođendan posetila suprugov grob.

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