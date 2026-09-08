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Lepa Brena svojevremeno je otvoreno govorila o odnosima u porodici Živojinović, pa tom prilikom otkrila niz detalja koji su privukli pažnju javnosti.

Kada su u pitanju finansije, Brena je istakla da su njeni sinovi Filip, Stefan i Viktor danas samostalni i da imaju svoje poslove, ali da se jedan od njih još uvek ponekad posluži majčinom karticom.

- Filip je odavno prestao da koristi roditeljske kartice. Ostali sinovi su prestali pre oko dve do tri godine. Međutim, Viktor i dalje zna da podseti majku na stare dane: "Viktor i dan-danas zna da me podseti. Kad mi stigne na telefon poruka o potrošnji, onda znam da je moja kartica kod njega sigurno" - rekla je nedavno Lepa Brena u emisiji "Amidži šou".

Ko ima "najkraći fitilj" i najbrže plane?

Pevačica je tom prilikom govorila i o temperamentu članova svoje porodice, pa otkrila ko najlakše izgubi strpljenje.

Prema njenim rečima, najkraći fitilj imaju njen suprug Slobodan Boba Živojinović i sin Viktor, dok su Filip, Stefan i ona znatno mirniji.

"Plačem na koncertima, filmovima..."

Kada je reč o emocijama, Brena nema dilemu - upravo je ona najosetljivija u porodici.

Pevačica je priznala da ume da zaplače u različitim situacijama, bilo da gleda film, čita knjigu, prati seriju ili prisustvuje koncertu.

- Uvek se rasplačem na veliku količinu nežnosti i ljubavi, kada dobijem ili kada gledam na televiziji da neko pokazuje ljubav i pažnju. Mislim da je to kod nas na Balkanu nekako neuobičajeno da pokažeš da nekoga voliš, kako ste pažljivi i ja sam prva koja plače - rekla je.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Svi su gurmani

Brena se osvrnula i na još jednu temu koja je karakteristična za njihovu porodicu - ljubav prema dobroj hrani.

Iako je Boba nekada važio za najvećeg gurmana u kući, pevačica kaže da se vremenom situacija promenila. Zbog brojnih putovanja i prilike da probaju različite svetske specijalitete, svi članovi porodice zavoleli su dobru hranu.