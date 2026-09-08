„PLAČEM ZBOG TOGA“ Lepa Brena otkrila sve porodične tajne: Evo ko najviše troši, a ko ima najkraći fitilj
- Lepa Brena je otkrila da su sinovi Filip, Stefan i Viktor samostalni, ali da Viktor i dalje ponekad koristi njenu karticu.
- Najkraći fitilj u porodici imaju Boba Živojinović i Viktor, dok su Filip, Stefan i Brena mirniji.
Lepa Brena svojevremeno je otvoreno govorila o odnosima u porodici Živojinović, pa tom prilikom otkrila niz detalja koji su privukli pažnju javnosti.
Kada su u pitanju finansije, Brena je istakla da su njeni sinovi Filip, Stefan i Viktor danas samostalni i da imaju svoje poslove, ali da se jedan od njih još uvek ponekad posluži majčinom karticom.
- Filip je odavno prestao da koristi roditeljske kartice. Ostali sinovi su prestali pre oko dve do tri godine. Međutim, Viktor i dalje zna da podseti majku na stare dane: "Viktor i dan-danas zna da me podseti. Kad mi stigne na telefon poruka o potrošnji, onda znam da je moja kartica kod njega sigurno" - rekla je nedavno Lepa Brena u emisiji "Amidži šou".
Ko ima "najkraći fitilj" i najbrže plane?
Pevačica je tom prilikom govorila i o temperamentu članova svoje porodice, pa otkrila ko najlakše izgubi strpljenje.
Prema njenim rečima, najkraći fitilj imaju njen suprug Slobodan Boba Živojinović i sin Viktor, dok su Filip, Stefan i ona znatno mirniji.
"Plačem na koncertima, filmovima..."
Kada je reč o emocijama, Brena nema dilemu - upravo je ona najosetljivija u porodici.
Pevačica je priznala da ume da zaplače u različitim situacijama, bilo da gleda film, čita knjigu, prati seriju ili prisustvuje koncertu.
- Uvek se rasplačem na veliku količinu nežnosti i ljubavi, kada dobijem ili kada gledam na televiziji da neko pokazuje ljubav i pažnju. Mislim da je to kod nas na Balkanu nekako neuobičajeno da pokažeš da nekoga voliš, kako ste pažljivi i ja sam prva koja plače - rekla je.
Svi su gurmani
Brena se osvrnula i na još jednu temu koja je karakteristična za njihovu porodicu - ljubav prema dobroj hrani.
Iako je Boba nekada važio za najvećeg gurmana u kući, pevačica kaže da se vremenom situacija promenila. Zbog brojnih putovanja i prilike da probaju različite svetske specijalitete, svi članovi porodice zavoleli su dobru hranu.
- Otkako su se deca razišla, nemamo više vremena da provodimo zajedno, sad mi to nedostaje, ali mi smo svi gurmani - rekla je Brena.