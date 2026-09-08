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Mreže su se usijale zbog snimaka sa glamurozne proslave 18. rođendana Atine Tošić, ćerke Jelene Karleuše i Duška Tošića, a među brojnim zvanicama i estradnim zvezdama posebno se izdvojila Goga Sekulić.

Pevačica je napravila atmosferu za pamćenje, u jednom trenutku se latila mikrofona i zapevala svoje najveće hitove, među kojima su „Gaćice“, „Seksi biznismen“ i „Može, može“.

Snimci sa proslave ubrzo su preplavili društvene mreže, a korisnici nisu štedeli komplimente na račun Goginog nastupa i energije.

„Ajmo Goga, kidalice“, jedan je od komentara koji se proširio mrežama, dok je druga korisnica poručila:

„Goga Sekulić najsuperiornija pojava možda i na celom svetu. Ovaj glas, ovo ponašanje, ova sveopšta raskalašnost, bravo devojko.“

Posebnu pažnju privukao je i snimak na kojem su se zajedno našle brojne dame sa estrade, pa su se nizali komentari poput: „Kakva ekipa, Mira, Dragana, Goga i Jelena.“

Goga je te večeri dobila i veliki bakšiš, ali novac nije zadržala za sebe. Pevačica je, kako nalažu nepisana pravila estradnih veselja, sve do poslednjeg dinara prosledila bendu koji je te večeri bio zadužen za muziku.

Ono što su takođe mnogi komentarisali jeste i vitka linije pevačice. Ona je obukla jednostavnu haljinu koja je istakla njene obline i pokazala da Sekulićeva vodi računa o svom izgledu.