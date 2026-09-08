Slušaj vest

Pevačica Goga Babić zvanično je okončala brak sa Markom Gačićem.

Naime, nekoliko meseci nakon što su zvanično podeli papire za razvod, Goga je okončala brak sa Markom koji ju je prevario sa drugom.

Pevač, koji čeka dete sa novom izabranicom, na ročištu se nije pojavio, već samo njegov advokat.

Goga je nedavno iskreno progovorila o odluci da se razvede:

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila je ona, a onda je dodala da sje sa Markom u kontaktu samo oko dece.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona.

Inače, jedan detalj na društvenim mrežama, upao je u oči njenim pratiocima. U pitanju je njeno prezime, koje je još uvek na mrežama Gačić, iako je pevačica vratila devojačko - Babić. U razgovoru sa predstavnicima sedme sile, Goga je otkrila zašto još uvek nije promenila prezime na društvenim mrežama, a razlog je po mnogima opravdan.

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić Foto: Printscreen Instagram, Instagram, Printscreen

- Ako bih promenila prezime ostala bih bez verifikacije na neko vreme. Generalno smo probali da promenimo po starom pasošu ali Instagram to ne dozvoljava - priznala je pevačica,, prenosi Informer.

Kurir.rs/Telegraf.rs

04:45 "GOGA GAČIĆ JE U MENI PREPOZNALA PRAVOG PRIJATELJA" Tamara Milutinović potpuno iskreno o svojoj kumi Izvor: Kurir televizija