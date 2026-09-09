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Filmski festival NAFFIT na Zlatiboru ove godine ugostio je Nastasju Kinski, ali je jedan dolazak definitivno zasenio sve ostale!

Naš paparaco uslikao je proslavljenog glumca Branislava Lečića kako na dodelu nagrada stiže u velikom stilu. Naime, Leka se na planinskoj lepotici pojavio u pravoj zveri na četiri točka!

Aleksandra i Branislav Foto: Božidar Živanović



Glumac je izmamio uzdahe prisutnih kad se parkirao u ganc novom "tojota lend kruzeru" (serija 250). U pitanju je najnoviji model ovog kultnog terenca u vrlo atraktivnoj oker-zlatnoj boji s crnim detaljima, koji svojim retro, a opet moćnim dizajnom prosto mami poglede. Naravno, nismo mogli a da ne proverimo koliko košta ovakvo zadovoljstvo.



Poznavaoci automobila potvrdili su nam da se cena ovog moćnog džipa, zavisno od opreme, kreće između 65.000 i neverovatnih 95.000 evra! Sudeći po onome što smo videli, glumac definitivno ne štedi kad su u pitanju komfor, bezbednost i prestiž.

Ipak, besna i skupa "tojota" nije bila jedino što je privuklo pažnju naših objektiva. Kad su se vrata luksuznog terenca otvorila, s Lečićem je izašla i šarmantna scenaristkinja Aleksandra Konstantinović. Dvojac je delovao izuzetno raspoloženo, nisu skidali osmeh s lica dok su koračali ka crvenom tepihu i dvorani.

Pogledajte fotografije sa crvenog tepiha

1/6 Vidi galeriju Branislav Lečić i novi džip Foto: Kurir



Iako su mnogi odmah počeli da šuškaju, povod za ovaj zajednički dolazak u skupocenoj mašini je zapravo umetnički.

Naime, Branislav i Aleksandra su na Zlatibor stigli kako bi publici i kritici na NAFFIT predstavili dugo najavljivani zajednički projekat, seriju "Tajne Patinog kuvara".



Da li su tokom vožnje za Beograd u udobnim kožnim sedištima japanskog terenca kovali planove za nove epizode ili prosto uživali u vožnji, možemo samo da nagađamo. Glumac je ovim potezom pokazao da i te kako zna šta je dobar ukus, kako na ekranu, tako i na asfaltu.

Bonus video: Govor Danice Ristovski na Zlatiboru