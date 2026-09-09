Slušaj vest

Filmski festival NAFFIT na Zlatiboru ove godine ugostio je Nastasju Kinski, ali je jedan dolazak definitivno zasenio sve ostale!
Naš paparaco uslikao je proslavljenog glumca Branislava Lečića kako na dodelu nagrada stiže u velikom stilu. Naime, Leka se na planinskoj lepotici pojavio u pravoj zveri na četiri točka!

Branislav Lečić i Aleksandra Konstantinović
Aleksandra i Branislav Foto: Božidar Živanović


Glumac je izmamio uzdahe prisutnih kad se parkirao u ganc novom "tojota lend kruzeru" (serija 250). U pitanju je najnoviji model ovog kultnog terenca u vrlo atraktivnoj oker-zlatnoj boji s crnim detaljima, koji svojim retro, a opet moćnim dizajnom prosto mami poglede. Naravno, nismo mogli a da ne proverimo koliko košta ovakvo zadovoljstvo.


Poznavaoci automobila potvrdili su nam da se cena ovog moćnog džipa, zavisno od opreme, kreće između 65.000 i neverovatnih 95.000 evra! Sudeći po onome što smo videli, glumac definitivno ne štedi kad su u pitanju komfor, bezbednost i prestiž.
Ipak, besna i skupa "tojota" nije bila jedino što je privuklo pažnju naših objektiva. Kad su se vrata luksuznog terenca otvorila, s Lečićem je izašla i šarmantna scenaristkinja Aleksandra Konstantinović. Dvojac je delovao izuzetno raspoloženo, nisu skidali osmeh s lica dok su koračali ka crvenom tepihu i dvorani.

Pogledajte fotografije sa crvenog tepiha

Branislav Lečić i novi džip Foto: Kurir


Iako su mnogi odmah počeli da šuškaju, povod za ovaj zajednički dolazak u skupocenoj mašini je zapravo umetnički.
Naime, Branislav i Aleksandra su na Zlatibor stigli kako bi publici i kritici na NAFFIT predstavili dugo najavljivani zajednički projekat, seriju "Tajne Patinog kuvara".


Da li su tokom vožnje za Beograd u udobnim kožnim sedištima japanskog terenca kovali planove za nove epizode ili prosto uživali u vožnji, možemo samo da nagađamo. Glumac je ovim potezom pokazao da i te kako zna šta je dobar ukus, kako na ekranu, tako i na asfaltu.

Ne propustiteKulturaLečićeva poruka kolegama iz Niša: "Spustite se na zemlju, nismo bolji od naroda"
Branislav Lečić
StarsNAŠA VODITELJKA (39) IZGLEDA BRUTALNO DOBRO: Razvela se od 30 godina starijeg glumca, volela tenisera, a sad se retko eksponira
nina01-nemanja-nikolic.jpg
StarsBAZEN, KAMIN, KOŽNA GARNITURA Zavirite na luksuzno imanje Branislava Lečića na periferiji Beograda: Evo koliko naplaćuje dan u ovom raju na zemlji
foto-news1-marina-lopicic.jpg
StarsNEVIĐENA DRAMA! Branislav Lečić izgubio dokumenta i mobilni telefon: Ovo su svi detalji
jutarnji clean.01_31_27_19.Still003.jpg

 Bonus video: Govor Danice Ristovski na Zlatiboru

01:29
Danica Ristovski govor na Zlatiboru Izvor: Kurir