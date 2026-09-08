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Naime, Igor Kojić je potvrdio ovu vest, a nije želeo da detaljiše o svojoj trudnoj izabranici pa je samo kratko poručio.

- Istina je, hvala na čestikama, hvala Bogu sve je kako treba - rekao je Igor za Blic.

Puca od sreće

Najveća želja Dragana Kojića Kebe da postane deda uskoro će se ostavriti. Kako saznajemo, devojka njegovog sina Igora Kojića, Nikolina, nedavno je saznala da je u drugom stanju, a ta lepa vest je najviše iznenadila pevača.

Kurir ga je pozvali za komentar i uhvatili ga potpuno nespremnog, a njegove prve reakcije bile su pune emocija.

- Jao, odakle vam to? - upitao je zbunjeno.

1/6 Vidi galeriju Igor Kojić i Sofija Foto: Printscreen/Instagram, Dragana Udovičić, Printscreen/Instagram

Nakon nekoliko trenutaka tišine, pokušao je da promeni temu razgovora, ali smo ga vratili na pitanje koje ga je potpuno zateklo.