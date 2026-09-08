Marko Gačić od danas je zvanično razveden od svoje nekadašnje supruge Goge Babić. Njihov razvod je usledio nakon što je pevač prevario pevačicu, a danas su trebali da se sretnu na sudu kako bi se zauvek rastali.Međutim, Marko se nije pojavio, ali se ubrzo oglasio na društvenoj mreži oglasio i otkrio da vreme provodi sa svojom partnerkom, koja je inače u drugom stanju.