MARKO GAČIĆ SLAVI RAZVOD OD BIVŠE SA SADAŠNJOM: Na sudu se nije pojavio, a sa novom devojkom shvata koliko je život lep
- Marko Gačić je zvanično razveden od Goge Babić, a na zakazano ročište nije došao.
- Pevač je potom objavio da je sa novom partnerkom, koja je trudna, uz poruku: 'Život je lep!'
- Sud je odlučio da Goga dobije samostalno roditeljsko pravo nad decom, uz određenu alimentaciju.
Marko Gačić od danas je zvanično razveden od svoje nekadašnje supruge Goge Babić. Njihov razvod je usledio nakon što je pevač prevario pevačicu, a danas su trebali da se sretnu na sudu kako bi se zauvek rastali.Međutim, Marko se nije pojavio, ali se ubrzo oglasio na društvenoj mreži oglasio i otkrio da vreme provodi sa svojom partnerkom, koja je inače u drugom stanju.
- Život je lep! - napisao je Gačić.
Ova njegova objava, a naročito opis koji prati fotografiju u trenutku kada se tek zvanično razveo, naišli su na oštru osudu korisnika društvenih mreža.
Marku određena alimentacija
Dok se pevač oglašava na društvenim mrežama, sud je doneo konačnu odluku kada je reč o njihovoj zajedničkoj deci.
Goga je dobila samostalno roditeljsko pravo, što znači da je u potpunosti odgovorna za decu, te da će deca provoditi vreme sa njom.
Kurir.rs