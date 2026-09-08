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Marko Gačić od danas je zvanično razveden od svoje nekadašnje supruge Goge Babić. Njihov razvod je usledio nakon što je pevač prevario pevačicu, a danas su trebali da se sretnu na sudu kako bi se zauvek rastali.Međutim, Marko se nije pojavio, ali se ubrzo oglasio na društvenoj mreži oglasio i otkrio da vreme provodi sa svojom partnerkom, koja je inače u drugom stanju.

- Život je lep! - napisao je Gačić.

Ova njegova objava, a naročito opis koji prati fotografiju u trenutku kada se tek zvanično razveo, naišli su na oštru osudu korisnika društvenih mreža.

Marko Gačić Foto: Printscreen Instagram, Instagram, Printscreen

Marku određena alimentacija

Dok se pevač oglašava na društvenim mrežama, sud je doneo konačnu odluku kada je reč o njihovoj zajedničkoj deci.

Goga je dobila samostalno roditeljsko pravo, što znači da je u potpunosti odgovorna za decu, te da će deca provoditi vreme sa njom.

Kurir.rs

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