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Atina Tošić uskoro će započeti novo životno poglavlje van Srbije. Njena majka Jelena Karleuša potvrdila je da će njena starija ćerka otići u Milano, gde će studirati modni menadžment na jednom prestižnom univerzitetu.

Kako saznajemo od izvora bliskog pop zvezdi, Jelena i njen bivši suprug Duško Tošić odlučili su da svojoj mezimici kupe stan u italijanskoj prestonici mode, gde će ona i živeti od oktobra ove godine.

Luksuzni stan

Prema našim saznanjima, oni su se odlučili za jedan stan u blizini univerziteta koji će Atina pohađati. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pa su svega 10 minuta vožnje automobilom udaljeni od čuvenog Duoma i Ulice Montanapoleone, gde sve vrvi od luksuznih butika i šopinga.

1/7 Vidi galeriju JK i Duško Tošić Foto: Kurir

Jelena će uskoro otići sa Atinom za Milano kako bi završili svu neophodnu papirologiju, a kako je i sama rekla u intervjuu koji je dala novinarima pred snimanje "Pinkovih zvezda", Duško i ona će se smenjivati kod ćerke.

Inače, univerzitet koji je upisala Atina jedan je od najprestižnijih na svetu kada je reč o modnom menadžmentu.

Prema javno dostupnim podacima na internetu, godišnja školarina na ovom institutu za studente koji dolaze iz zemalja van Evropske unije iznosi 25.800 evra, dok se za upis dodatno plaća 4.000 evra. Upisnina se, prema podacima ustanove, plaća svake godine.

To znači da bi jedna godina studija, prema trenutno objavljenim cenama na sajtu fakulteta, koštala 29.800 evra.

Program traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova, a diploma je priznata u okviru italijanskog sistema visokog obrazovanja.

90.000 evra za tri godine studiranja

Dakle, ukoliko bi Atina pohađala program u ovom cenovnom rangu, porodica bi za njeno trogodišnje školovanje mogla da izdvoji skoro 90.000 evra, i to bez troškova stanovanja, hrane, prevoza i svakodnevnog života u Milanu.

Program modnog menadžmenta nije klasičan smer modnog dizajna. Studenti se obrazuju za poslovnu stranu modne industrije, a među oblastima su upravljanje modnim brendom, poslovni razvoj, projektni menadžment, komunikacija, preduzetništvo i analiza tržišnih trendova. Među zanimanjima za koja se studenti pripremaju navode se brend menadžer, bajer, merčendajzer, retail i wholesale menadžer, menadžer operacija i biznis analitičar.

Pozvali smo pevačicu za komentar, ali nam se ona nije javljala na pozive do zaključenja broja.

1/5 Vidi galeriju Milano Foto: Shutterstock

Jelena je, podsetimo, na snimanju nove sezone "Pinkovih zvezda" otkrila da porodica već traži stan u Milanu i da su se ona i bivši suprug Duško Tošić dogovorili da neko od njih stalno bude uz ćerku.

Kako nam je i sama rekla, odluka o nastavku školovanja doneta je pažljivo i uz puno planiranja. Porodica želi da Atini obezbedi maksimalnu sigurnost i podršku tokom studija, ali i da joj omogući da se razvija u jednoj od svetskih prestonica mode. Milano, poznat po luksuzu, modnim kućama i prestižnim obrazovnim institucijama, biće idealno mesto za njen profesionalni razvoj.

Bezbednost na prvom mestu

- Ide u Milano, ja ću ići s njom, tražimo stan. Studiraće modni menadžment na jednom prestižnom univerzitetu. Tamo imam puno prijatelja, imaćemo tamo lep stan. Organizovaćemo to tako da Atina bude apsolutno bezbedna. Ili Duško, ili ja ćemo biti stalno s njom. Tako smo se dogovorili. Ja volim Milano zbog šopinga - rekla je Karleuša za Kurir.

Iako je tek zakoračila u svet odraslih, Atina već ima jasne planove i ambicije, a uz podršku roditelja nema sumnje da je čeka svetla budućnost.

I Jelenin najbliži saradnik i prijatelj Zoran Birtašević ispričao je na proslavi punoletstva da je Atina sebi ispunila svoju veliku želju.

- Atina je upisala, ne znam da li vam je to rečeno, da li su rekli, ali je upisala menadžment u modi u Milanu. Počinje da studira već od oktobra, mislim da tad počinje prvi semestar. Ja joj želim da istraje u svojoj zamisli i da postane deo modne industrije - otkrio je Birtašević za Kurir.

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Karleuša je i ranije pričala o tome koliko joj je važno da joj ćerke budu obrazovane.

- Borim se da se deca školuju i obrazuju, apelujem da se deca školuju i obrazuju. Atina i Nika su devojčice s najboljim ocenama u svojoj školi. Što se tiče Atine, gde god je konkurisala, primili su je. Reč je o najprestižnijim evropskim fakultetima. Atina ima ideju da ja treba da kupim stan tamo gde ona ide. Od toga sada nema ništa jer mama sada ulaže u novi album. Može tata da kupi stan - rekla nam je JK pre nekoliko meseci.

Kurir.rs

JK i Duško Tošić: