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Dragan Kojić Keba, oglasio se o odlasku Ane Bekute iz žirija, muzičkog takmičenja Zvezde Granda. Kako kaže pevač koji će koleginicu ugostiti na svom koncertu na Tašmajdanu, 12. septembra, ona će mu i te kako nedostajati u šouu u kojem je i on od prošle sezone stalni član žirija.

"Nedostajaće mi"

- Ana je moj prijatelj i jedna od onih žena koje ne možeš da gledaš samo kroz jednu televizijsku emisiju. Ona je mnogo veća od toga. Dvanaest godina je davala sebe tom formatu, mladim ljudima, muzici i kolegama. Ako je sada osetila da je vreme da se posveti sebi, svom albumu i publici, ja to potpuno razumem i podržavam. Veliki umetnici imaju pravo da biraju kada, gde i kako žele da daju svoje najbolje. Meni je najvažnije da Ana ostane nasmejana, zdrava i da peva. A gde god Ana peva, tu je i njen narod. Grand je možda jedno poglavlje zatvoreno, ali njena priča nikako nije završena. I iskreno, meni će nedostajati tamo. Nedostajaće mi njen glas, njen komentar, njen osmeh... ali znam da ćemo se mi i dalje sretati tamo gde nam je mesto, među pesmom i prijateljima. Ana, samo napred. Tek ćemo mi da te slušamo. - rekao je Keba za Kurir.

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Nakon 12 godina kraj

Ana Bekuta, odlučila je da nakon 12 godina više ne bude deo žirija, muzičkog takmičenja Zvezde Granda. Ovim povodom oglasila se i pevačica ali i Grand produkcija.

- U žiri muzičkog takmičenja 'Zvezde Granda' ušla sam 2014. godine na poziv Saše Popovića koji je smatrao da bi zbog velikog broja mojih pesama koje kandidati izvode bilo najbolje da ih ja i žiriram. Nakon 12 godina smatram da je došlo vreme da napravim pauzu u najgledanijem muzičkom formatu koji je i meni samoj mnogo doneo. Više od jedne decenije nesebično sam sa mladim izvođačima delila sve tajne pevačkog zanata. Posebno sam ponosna na sve mlade ljude koji su prošli moje mentorstvo - izjavila je Ana, pa dodala:

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- Ova odluka nema veze sa prelaskom u neki drugi žiri već se na prvom mestu tiče odnosa prema karijeri. Pored novog albuma koji vredno spremam u planu su i nove koncertne aktivnosti za koje sam sigurna da će iznenaditi moju publiku.

Kolegama i produkciji takmičenja “Zvezde Granda” se zahvaljujem na godinama uspešne saradnje i želim im sve najbolje."