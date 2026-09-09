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Milan Popov izenadio je sve kada se nedavno, pojavio ispred zgrade Pinka sa obaveštenjem da ulazi u Elitu 10. I ako je na trenutak delovao kao potpuno nepoznat lik, ubrzo se saznalo da je reč o sinu pevačice Stoje Novaković, što je bilo posebno iznenađenje.

On nikada nije bio deo javnog sveta, niti je pokušavao da bude u medijima, i daleko od svetla reflektora je živeo sasvim normalan život. On je radio kao medicinski brat, a pevačica je jednom govorila o tome koliko joj je bilo teško kada je ostala bez supruga, sama sa sinom.

Milan kao dete živeo u dalekoj Australiji bez roditelja

Zbog bolje budućnosti, napravila je poteze, na koje bi se retko ko usudio.

- Udala sam se vrlo mlada, sa 16 godina, za čoveka kojeg sam neizmerno volela, kao i on mene. Sina sam rodila sa 17 godina i ubrzo počela da nastupam sa jednim bendom, uz suprugovu saglasnost. Idila je trajala do moje 19. godine, kada se dogodila ta nesreća, a onda je sve krenulo naopako - ispričala je Stoja svojevremeno.

Milan je jedan period života proveo u Australiji kod Stojine prijateljice, dok je njegova majka u Srbiji gradila muzičku karijeru i pokušavala da obezbedi bolju budućnost za porodicu. Kada je Stoja izgradila ime na estradi, dovela je sina nazad u Srbiju.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

- Meni je majka javna ličnost, meni je majka Stoja. Zna da ulazim, u početku nije sjajno reagovala, ali posle okej. Dala mi je neke savete. Bila je zbunjena, šokirana, iznervirana, trebalo joj je dva dana da dođe sebi, kad je došla sa puta popili smo kafu i ispričali se fino.

Odličan odnos sa majkom

Milan je otkrio i kakav je njegov odnos sa majkom.

- Odličan odnos imamo, ona je oduvek vodila računa o svima. Uvek je privatan život držala u tajnosti, koliko je to moguće. Rekla mi je "pamet u glavu sine" - rekao je Milan.

- Moja majka je bukvalno počela od velike nule i od te nule danas je izgradila imperiju. Sama bez ičije pomoći. Pokušali smo da živimo u Australiji, pokušaš, vidiš.

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

- Moj otac nije živ od moje treće godine. Majka živi sa Igorom Milanovićem, divan jedan gospodin i to je to, 23 godine su zajedno, odlično. Sad ima tri unuka. Imam ćerku 21 godinu, sina 19 i jednu još 4 godine. Razveden sam, ali imam vezu, ja se nadam da će da potraje, međutim, Bože moj - rekao je Milan, pa otkrio šta ga može izvesti iz takta:

- Slabo se znamo, generalno slabo poverenja imam u ljude. Dogovorili smo se, videćemo šta će biti, svojih postupaka se ne plašim. Ima stvari koje mogu da me poljuljaju. Bezobrazluk, nekultura, na to sam veoma slab.

Stoja kaže da je na nju nasledio talenat za muziku.

- Mama kaže da sam od nje nasledio talenat za muziku. Mislim da je nećemo viđati, ima dosta svojih obaveza, a rekla je da će gledati sa jednim okom, rekao je Milan, pa dodao da se njegova porodica plaši da se ne zaljubi.

- Verujem da se ukućani plaše da me neka žena ne osvoji.

- Kad sam bio mali bila je veoma stroga, ali nisam baš dobijao batine.

- Izbegavaću temu o gubitku oca koliko je god to moguće. Mislim da ne znam sve o toj temi i ne bih mnogo voleo da pričam o tome.