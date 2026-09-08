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Sinoć je tokom emisije „Pretres nedelje“ u „Eliti 10“ pokrenuta tema odnosa Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša, nakon što je Nikola Đorđević izneo tvrdnje da se u Mioninom rodnom gradu priča kako su ona i Ša raskinuli, kao i da Nenad navodno pokušava da sakrije istinu.

Prema njegovim rečima, priča o njihovom raskidu već se neko vreme širi,a u Kragujevcu, gradu u kojem žive Mionini roditelji, njeni prijatelji pričaju da njih dvoje više nisu zajednu. Dodatnu pažnju privuklo je i to što Ša, u nekoliko navrata u emisiji rekao da nema komunikaciju sa Mioninim roditeljima.

Miona Jovanović i Ša Foto: Petar Aleksić, Printscrean, Printscreen / Instagram

Miona stavila tačku na nagađanja

Ubrzo nakon ovih tvrdnji, Miona je odlučila da stavi tačku na nagađanja i jasno odgovori na pitanje o svom odnosu sa reperom.

- Samo ću reći da nikad nije došlo do raskida veze između Nenada i mene - rekla je Miona.

Ovom kratkom, ali veoma direktnom izjavom, Jovanovićeva je demantovala priče da su ona i Nenad raskinuli, čime je jasno stavila do znanja da njihov odnos, prema njenim rečima, nije bio prekinut.

Reper Nenad Aleksić Ša i njegova devojka Miona Jovanović svoju ljubav započeli su u rijaliti programu “Zadruga“, a nakon brojnih turbulencija u vezi i iako su bili na meti kritika ovaj rijaliti par uspeo je da opstane. Foto: Petar Aleksić

 kurir / pink

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23:12
STARS 618 05.09.2026. Izvor: Kurir TV