MIONA PRIZNALA DA LI JE RASKINULA VEZU SA ŠA! Bila je nikad direktnija
- Tokom emisije u 'Eliti 10' pokrenute su priče da su Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša raskinuli, uz tvrdnje da se to već priča i u njenom rodnom gradu.
- Miona je kratko i jasno demantovala nagađanja: rekla je da do raskida veze između nje i Ša nikada nije došlo.
Sinoć je tokom emisije „Pretres nedelje“ u „Eliti 10“ pokrenuta tema odnosa Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša, nakon što je Nikola Đorđević izneo tvrdnje da se u Mioninom rodnom gradu priča kako su ona i Ša raskinuli, kao i da Nenad navodno pokušava da sakrije istinu.
Prema njegovim rečima, priča o njihovom raskidu već se neko vreme širi,a u Kragujevcu, gradu u kojem žive Mionini roditelji, njeni prijatelji pričaju da njih dvoje više nisu zajednu. Dodatnu pažnju privuklo je i to što Ša, u nekoliko navrata u emisiji rekao da nema komunikaciju sa Mioninim roditeljima.
Miona stavila tačku na nagađanja
Ubrzo nakon ovih tvrdnji, Miona je odlučila da stavi tačku na nagađanja i jasno odgovori na pitanje o svom odnosu sa reperom.
- Samo ću reći da nikad nije došlo do raskida veze između Nenada i mene - rekla je Miona.
Ovom kratkom, ali veoma direktnom izjavom, Jovanovićeva je demantovala priče da su ona i Nenad raskinuli, čime je jasno stavila do znanja da njihov odnos, prema njenim rečima, nije bio prekinut.
kurir / pink
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