SOFIJA JANIĆIJEVIĆ IMALA SAOBRAĆAJNU NESREĆU! Prevezena u Urgentni centar
- Sofija Janićijević doživela je saobraćajnu nezgodu i sama je objavila snimke sudara na Instagramu.
- U automobilu je bila i još jedna devojka, a obe su prevezene u Urgentni centar na preglede, uključujući rendgen ruke.
Bivša rijaliti učesnica Sofija Janićijević doživela je saobraćajnu nezgodu, o čemu je i sama obavestila javnost putem društvenih mreža.
Ona je na Instagramu objavila uznemirujuće snimke sa lica mesta, na kojima se vidi da je došlo do sudara njenog automobila sa drugim vozilom.
Na fotografijama je jasno uočljivo oštećenje na vozilu, kao i aktiviran vazdušni jastuk, što svedoči o jačini udarca.
U trenutku nezgode sa Sofijom se u automobilu nalazila još jedna devojka. Obe su, prema dostupnim informacijama, zadobile povrede i prevezene su u Urgentni centar, gde su im urađeni svi neophodni pregledi, uključujući i rendgen ruke.
Oglasila se Sofija
"Dobro smo. Tuđe greške ne možemo da sprečimo, ali možemo da biramo kako ćemo dalje. Idemo napred", napisala je Sofija uz objavu.
Mediji su pokušali da stupe u kontakt sa Sofijom Janićijević, ali ona nije odgovarala na pozive.
Pogledajte dodatni snimak: