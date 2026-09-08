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Bivša rijaliti učesnica Sofija Janićijević doživela je saobraćajnu nezgodu, te obavestila svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram.

Ona je na na svom profilu objavila uznemirujuće snimke sa lica mesta, na kojima se vidi da je došlo do sudara njenog automobila sa drugim vozilom.

Na fotografijama je jasno uočljivo oštećenje na vozilu, kao i aktiviran vazdušni jastuk, što svedoči o jačini udarca.

Pogledajte snimak:

00:30 Sofija Janićijević imala udes Izvor: Instagram

U trenutku nezgode sa Sofijom se u automobilu nalazila još jedna devojka. Obe su, prema dostupnim informacijama, zadobile povrede i prevezene su u Urgentni centar, gde su im urađeni svi neophodni pregledi, uključujući i rendgen ruke.

U okviru pomenutog snimka vide se jasne fizičke povrede koje je Sofija zadobila, a o svemu je obavestila javnost.

Fotografije Sofijine nezgode:

1/9 Vidi galeriju Saobraćajna Sofije Janićijević Foto: Instagram Printscreen

Pogledajte dodatni snimak: