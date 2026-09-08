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Voditeljka televizije "Pink" Dea Đurđević nedavno se porodila i na svet donela ćerku Iris, a sada je na svom Instagram profilu podelila trenutke iz prve zajedničke kupovine sa svojom naslednicom.

Dea Đurđević je odlučila da ovekoveči ovaj poseban trenutak i sa svojim pratiocima podeli delić atmosfere iz prvog šopinga sa ćerkicom.

Ona se fotografisala u jednoj prodavnici dok je pažljivo birala garderobu za malu Iris. Za to vreme, njena naslednica je bezbrižno spavala u kolicima, dok je ponosna mama strpljivo birala najlepše komade odeće za nju.

Dea je uz fotografiju kratko i emotivno napisala: "Prvi šoping sa Iris".

Ono što je svima zapalo za oko jeste Deino prirodno izdanje. Poznata voditeljka je za ovu priliku obukla široku haljinu, a na licu nije imala ni trunku šminke, pokazavši prirodan izgled i istinsku sreću u novoj životnoj ulozi.

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen

Njen partner napravio slavlje

Podsećamo, nakon što je Dea ćerku donela na svet, njen suprug napravio je veliko slavlje tim povodom.

Nosio je majicu sa natpisom "cepaj tatu, ima novu šeficu", što je svima izmamilo osmeh na lice.

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein muž na slavlju.

- Bilo je suza radosnica, volim je najviše na svetu, ona je najveći borac! Prvi utisci su fantastični, najsrećniji sam! Dea je birala ime, a devojčicu sam držao kad se rodila, al' na kratko, 5, 10 minuta - otkrio je on.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

Značenje imena Iris

Pretpostavlja se da ime Iris vodi poreklo iz staro-grčkog jezika, te da potiče od imena mitološke boginje Iride, ili pak od imena „božije glasnice“ Iris, koja se kao svoj lični „simbol“ ima dugu.

Takođe, neke teorije smatraju da je lično ime Iris poreklom od imena cveta (kod nas poznata i kao perunika), koji je veoma lep i mirisan, ili pak od imena jednog roda cvrčaka (kukca).

U slobodnom prevodu, ime Iris ima značenje – „ona koja je srećna“; „ona koja je glasnik Boga“; „osoba koja je lepa kao cvet“; „ona koja je radosna i svetla kao duga“; „žena koja pleni lepotom“; „osoba koja je obasjana svim duginim bojama“; „duga“; „boja“; „sreća“.

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