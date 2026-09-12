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Ćurčić je tvrdio da je Ljilju upoznao u frizerskoj školi na Voždovcu i da je ona bila njegova prva velika ljubav. Njihova veza počela je u periodu kada je njegova fudbalska karijera tek bila u usponu, dok je Knele u to vreme bio angažovan kao dobrovoljac Srpske garde i kasnije telohranitelj Vuka Draškovića.

- Ona je bila najlepša riba i ja sam je preoteo pokojnom Kneletu. Smuvali smo se u frizerskoj školi na Voždovcu. Bila je moja prva velika ljubav. Knele je hteo da je kidnapuje, pa smo nas dvojica imali ozbiljan razgovor. Nismo se potukli, šmekerski mi je dozvolio da budem sa njom - govorio je Ćurčić.

U to vreme, tada 19-godišnji fudbaler počinjao je seniorsku karijeru u OFK Beogradu, nakon čega je prešao u Partizan. Sa prvim većim zaradama, kako je sam pričao, želeo je da živi raskošnije, pa je kupio "Porše" i pištolj "Magnum 357".

Veza sa Ljiljom, međutim, nije potrajala. Ćurčić je kasnije ispričao da su nakon dve godine raskinuli, a da je ona potom započela vezu sa Vladanom Marićem iz Ripnja.

- Posle dve godine zabavljanja, Ljilja me je ostavila zbog Vladana Marića iz Ripnja. Rekao sam mu: 'Šmekeru, super si ti momak' i prepustio sam mu moju Ljilju“ - naveo je Ćurčić u jednom od intervjua koje je pre nekoliko godina dao za Informer.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Knežević Knele Foto: Vladimir Šporčić, Stefan Jokić

Njegova fudbalska karijera u međuvremenu krenula je uzlaznom putanjom. Posle OFK Beograda i Partizana igrao je u Engleskoj za Bolton, Aston Vilu i Kristal Palas, a nastupao je i za MetroStars u Sjedinjenim Američkim Državama i škotski Madervel.

U Engleskoj je, osim fudbalskih partija, pažnju privlačio i burnim privatnim životom. Ćurčić je godinama javno govorio o poznatim ženama sa kojima je, prema sopstvenim tvrdnjama, bio u vezama.

Među njima je pominjao Naomi Kembel, Evu Hercigovu i Karmen Elektru. Posebno je isticao susret sa Kembel, za koju je tvrdio da je upoznao nakon jedne utakmice Kristal Palasa.