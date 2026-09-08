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Boba Živojinović je uspešan biznismen, a ne krije da mu je prvobitan plan sa "Grandom" propao. Suprug pevačice Lepe Brene i bivši teniser se nedavno osvrnuo na početke biznisa, te naveo kako mu je preko noći sve vezano za "Grand" propalo.

Boba Živojinović je posle teniske karijere krenuo da se bavi privatnim biznisima, a onda je odlučio da pokrene "Grand".

Dobro se seća kako je sa Sašom Popovićem hteo da stvori imperiju i ističe koliko mu je zahvalan za sve.

"Osnovao sam 'Grand' produkciju za dve nedelje, tada sam već imao bazu sa novcem koji sam zaradio. Nakon par meseci izgoreo nam je studio, sve što smo uložili preko noći je nestalo. I onda je došao kod mene Saša Popović i pitao me šta sad da radimo, a ja sam mu rekao napravićemo još bolji i veći, što se i dogodilo. Moram da odam priznanje Saši, on je napravio medijski sjajnu stvar", objasnio je Živojinović u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

1/4 Vidi galeriju Boba Živojinović ume da bude i maneken Foto: Nemanja Nikolić, Ata imagas, Boba Živojinović Ap rebbeca blackwell

"Brena je glava kuće"

Tom prilikom dotakao se i braka sa Brenom.

"Žena je glava kuće i to Brena zna. Uživamo, volimo se, poštujemo se. Od kako se desila korona mi bukvalno provodimo 24 časa zajedno. Naš odnos je postao još jači posle toga. U braku mora da postoji poštovanje i kompromis", objasnio je on.

Lepa Brena se prisetila izlaska sa Bobom, pa otkrila kako se završilo

Lepa Brena otkrila je jednom prilikom anegdotu sa početka svoje veze sa Bobom Živojinovićem, kada se njihov prvi izlazak u Novi Sad završio nespretno.

- Vidim njega, visok, jak, zgodan... Meni je tada bio najlepši muškarac na planeti. Pomislila sam da mu se bacim u naručje, da me vrti i polako spusti, pa da se poljubimo. Ali, bacim se na njega i oboje padnemo dole. Kažem mu da sam zamišljala da će da me podigne i vrti, a on mi kaže: 'Au, koliko si teška' - ispričala je Brena kroz smeh.

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