"PORŠELINA JE JEDINA ŽENA KOJOJ PLASTIČARI NE MOGU POMOĆI" Milan urnisao učesnicu Elite 10, evo šta je sve rekao
- Milan Milošević je pred gledaocima prozvao Slađu Lazić Poršelinu zbog brojnih estetskih zahvata na licu pre ulaska u 'Elitu 10'.
- Njegove opaske nasmejale su učesnike, a Slađa je na prozivke odgovorila da je navikla na Milanove šale.
Milan Milošević nasmejao je sve gledaoce pred malih ekrana kada je u svom stilu verbalno "izrešetao" Slađu Lazić Poršelinu zbog mnogobrojnih estetskih zahvata na licu, koje je starleta uradila pre ulaska u rijaliti "Elita 10".
Naime, Milan je podigao Poršelinu za "crnim stolom" i rekao joj:
- Tebe, Slađo, ne mogu da te prepoznam! Ista si kao i pre operacija.
U galeriji pogledajte novi izgled Slađe Poršeline pred ulazak u "Elitu 10":
Milan nasmejao sve
Ova Milanova duhovita opaska nasmejala je sve učesnike, ali Milan se nije ovde zaustavio već je dodao:
- Slađa je jedina osoba na svetu kojoj ne pomažu ni plastične operacije. Ti uvek izgledaš isto, Bog ti ne da!
Slađa je prihvatila ovu Milanovu "šalu" i odgovorila mu da je navikla na njegove prozivke.
- Prelepa sam! Hvala što me stalno use*eš! Svaki put mi ovo uradi Milan - rekla je Poršelina.
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