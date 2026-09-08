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Milan Milošević nasmejao je sve gledaoce pred malih ekrana kada je u svom stilu verbalno "izrešetao" Slađu Lazić Poršelinu zbog mnogobrojnih estetskih zahvata na licu, koje je starleta uradila pre ulaska u rijaliti "Elita 10".

Naime, Milan je podigao Poršelinu za "crnim stolom" i rekao joj:

- Tebe, Slađo, ne mogu da te prepoznam! Ista si kao i pre operacija.

U galeriji pogledajte novi izgled Slađe Poršeline pred ulazak u "Elitu 10":

1/6 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen

Milan nasmejao sve

Ova Milanova duhovita opaska nasmejala je sve učesnike, ali Milan se nije ovde zaustavio već je dodao:

- Slađa je jedina osoba na svetu kojoj ne pomažu ni plastične operacije. Ti uvek izgledaš isto, Bog ti ne da!

Slađa je prihvatila ovu Milanovu "šalu" i odgovorila mu da je navikla na njegove prozivke.

- Prelepa sam! Hvala što me stalno use*eš! Svaki put mi ovo uradi Milan - rekla je Poršelina.

Pogledajte dodatni snimak: