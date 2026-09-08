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Mahir Pjanić ušao je u Elitu 10 kao oženjen čovek. On je od starta govorio da niko neće moći da utiče na njegov brak, te je sa ponosom pričao o svojoj supruzi i porodici, iako nije imao njihovu podršku za ulazak.

Međutim, po svemu sudeći njegova supruga mu je ozbiljno zamerila ulazak i ponašanje u Eliti pa se danas oglasila.

Mahir Pjanić Foto: Kurir

Poslala mejl Pinku

Ona je poslala poruku na zvanični mejl Elite, gde je otkrila da je podnela papire za razvod, a po svemu sudeći i vratila svoje devojačko prezime:

- Obavestite Mahira da ga čega papir za razvod, samo treba da potpiše kada izađe. Majka njegovog deteta.

Kako će Mahir reagovati kada sazna da ga čekaju papiri za razvod, ostaje nam da saznamo. Inače, svi bruje o Mahirovoj transformaciji.

kurir / pink

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