Mahir Pjanić suočava se sa razvodom: njegova supruga poslala papire za razvod i obavestila produkciju.
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"MAHIRA ČEKAJU PAPIRI ZA RAZVOD BRAKA" Žena rijaliti učesnika zvala Pink: Odmah ga obavestite
- Mahir Pjanić je ušao u Elitu 10 kao oženjen, ali je njegova supruga poslala mejl Pinku i poručila da ga čekaju papiri za razvod.
- Navela je da je podnela zahtev za razvod i da Mahir samo treba da potpiše kada izađe iz rijalitija.
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Mahir Pjanić ušao je u Elitu 10 kao oženjen čovek. On je od starta govorio da niko neće moći da utiče na njegov brak, te je sa ponosom pričao o svojoj supruzi i porodici, iako nije imao njihovu podršku za ulazak.
Međutim, po svemu sudeći njegova supruga mu je ozbiljno zamerila ulazak i ponašanje u Eliti pa se danas oglasila.
Mahir Pjanić Foto: Kurir
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Poslala mejl Pinku
Ona je poslala poruku na zvanični mejl Elite, gde je otkrila da je podnela papire za razvod, a po svemu sudeći i vratila svoje devojačko prezime:
- Obavestite Mahira da ga čega papir za razvod, samo treba da potpiše kada izađe. Majka njegovog deteta.
Kako će Mahir reagovati kada sazna da ga čekaju papiri za razvod, ostaje nam da saznamo. Inače, svi bruje o Mahirovoj transformaciji.
kurir / pink
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