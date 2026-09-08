PRVA TUČA U ELITI 10! Nove učesnice makljale jedna drugu: Čulo se vrištanje, a onda uzvik: KRV TI IDE
- Tokom zadatka Velikog šefa došlo je do žestokog sukoba između Nevene Vukojević i Amazonke, pa je moralo da reaguje obezbeđenje.
- Takmičari su pokušali da ih razdvoje, ali su se one nastavile vređati i napetost u Beloj kući nije jenjavala.
- U jednom trenutku čuo se vrisak i uzvik 'Krv ti ide', što je ukazalo da je prekršaj bio ozbiljan.
Tokom današnjeg zadasataka Velikog šefa u kojem su takmičari morali da se predstave u roku od pet minuta došlo je do ozbiljnog okršaja zbog kog je moralo da hitno reaguje obezbeđenje.
Naime, Nevena Vukojević i Amazonka žestoko su zratile i napale jedna drugu.
Takmičari su odmah skočili da spreče sukob, a uletelo je i obezbeđenje kako ne bi došlo do okršaja. One su nastavile da se vređaju, a Dajana je napustila Belu kuću i nastavila da vileni po dvorištu kako bi se emisija nastavila.
Ozbiljan prekršaj
Nakon nekoliko trenutaka pauze, Amazonka je bacila Neveni džak garderobe u jezero, a Vukojevićeva ju je fizički napala.
Iako se na kameri ne vidi jasno šta se dogodilo, verujemo da je prekršaj bio ozbiljan jer se u jednom momentu čuo vrisak, a onda i uzvik:
"Krv ti ide"
Da li će se situacija stabilizovati ostaje nam da ispratimo.
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