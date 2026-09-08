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Tokom današnjeg zadasataka Velikog šefa u kojem su takmičari morali da se predstave u roku od pet minuta došlo je do ozbiljnog okršaja zbog kog je moralo da hitno reaguje obezbeđenje.

Naime, Nevena Vukojević i Amazonka žestoko su zratile i napale jedna drugu.

Tuča u Eliti 10 Foto: Printscreen

Takmičari su odmah skočili da spreče sukob, a uletelo je i obezbeđenje kako ne bi došlo do okršaja. One su nastavile da se vređaju, a Dajana je napustila Belu kuću i nastavila da vileni po dvorištu kako bi se emisija nastavila.

Ozbiljan prekršaj

Nakon nekoliko trenutaka pauze, Amazonka je bacila Neveni džak garderobe u jezero, a Vukojevićeva ju je fizički napala.

Iako se na kameri ne vidi jasno šta se dogodilo, verujemo da je prekršaj bio ozbiljan jer se u jednom momentu čuo vrisak, a onda i uzvik:

"Krv ti ide"

Da li će se situacija stabilizovati ostaje nam da ispratimo.

Pogledajte dodatni snimak: