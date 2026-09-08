"U ZVEZDAMA GRANDA ODMAH ISPALA, A DANAS DOMINIRA ESTRADOM" Stojče Sandić potpuno iskrena: Aca Lukas me je podržao
- Stojče Sandić promovisala je svoju prvu pesmu i napravila važan korak u muzičkoj karijeri.
- U 'Zvezdama Granda' ispala je već u prvom krugu, iako su je podržali Aca Lukas i Šaban Šaulić.
Stojče Sandić organizovala je promociju povodom objavljivanja svoje prve pesme i tako napravila još jedan važan korak u svojoj muzičkoj karijeri.
Mlada pevačica publici je predstavila svoj prvenac, a na promociji se govorilo i o njenom ranijem učešću u popularnom muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“.
Ispala u prvom krugu
Stojče se svojevremeno takmičila u „Zvezdama Granda“, gde je privukla pažnju publike, ali njen put u takmičenju nije dugo trajao. Iako je imala podršku velikih imena poput Aca Lukasa i Šabana Šaulića, članovi žirija nisu bili jednoglasni kada je u pitanju njen talenat. Zorica Brunclik i još pojedini članovi žirija smatrali su da Stojče tada nije bila dovoljno dobra za nastavak takmičenja, pa je ispala već u prvom krugu.
Ipak, eliminacija iz takmičenja nije je zaustavila. Naprotiv, Stojče je odlučila da nastavi da radi na sebi i da svoju ljubav prema muzici pretvori u ozbiljniju karijeru. Danas, objavljivanjem prve pesme, pokazuje da jedno takmičenje ne mora da odredi nečiji muzički put.
Posebno mesto u njenoj priči zauzima porodica i muzička tradicija. Njen otac je guslar, pa je Stojče odrastala uz tradicionalnu muziku i zvuke koji su snažno obeležili njeno detinjstvo. Šta nam je sve otkrila poslušajte na snimku ispod:
Pogledajte dodatni snimak: