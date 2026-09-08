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Tridesetdevetogodišnji fitnes trener iz Tuzle Mahir Pjanić privukao je veliku pažnju miliona gledalaca Pinka na samom startu jubilarne "Elite 10". Na društvenim mrežama uveliko komentarišu njegov fizički izgled i samouvereni stav, a od danas i nevolje na polju ljubavi, budući da je televiziji Pink njegova supruga poslala mejl u kom poručuje da mu prenesemo da su spremni papiri za razvod braka, koje treba da potpiše.

Podsetimo, Mahirova supruga je poslala poruku na zvanični mejl "Elite", gde je otkrila da je podnela papire za razvod, a po svemu sudeći i vratila svoje devojačko prezime:

- Obavestite Mahira da ga čega papir za razvod, samo treba da potpiše kada izađe. Majka njegovog deteta - bilo je sve što je poručila.

Mediji su kontaktirali Nejru Zulić, Mahirovu suprugu, koja se u svom prvom i, kako kaže, jedinom javnom obraćanju maksimalno ogradila od njega, a razloge za svoju radikalnu odluku nije želela da otkrije.

1/5 Vidi galeriju Mahir Pjanić Foto: Kurir

- Ovo je moje prvo i ujedno posednje javno obraćanje. Želim jasno i nedvosmisleno reći da ne želim da me se na bilo koji način povezuje sa Mahirom, niti želim da se moje ime spominje u kontekstu njegovog privatnog života. Ne želim da se govori da Mahir ima ženu ili sina. Ne želim da me predstavlja kao njegovu suprugu, niti da se moje ime koristi u bilo kakvom kontekstu vezanom za njega - navela je ona i nastavila:

- Ne želim da se javno eksponiram, niti želim biti deo bilo kakvih medijskih priča, emisija, komentara ili rasprava koje se odnose na njega. Moj privatni život želim zadržati za sebe i molim da se moja odluka poštuje. Nemam potrebu da se javno pravdam niti da iznosim detalje iz svog privatnog života. Ovo je moja odluka i želim da ona bude konačna. Molim medije, produkciju, učesnike i sve ostale koji su povezani s ovom pričom da poštuju moju privatnost i da moje ime više ne dovode u vezu s Mahirom. Ovo je moje prvo i poslednje javno obraćanje na ovu temu - poručila je Nejra za Pink.rs.

"Burmu ne nosim, to je za seljake"

Podsetimo, Mahir se uoči ulaska u rijaliti pohvalio da je oženjen, ali da burmu ne nosi.

Foto: Printscreen Instagram Srbija_showbizz

- Ja sam oženjen. Burmu ne nosim, mi kad vidimo prsten na ruci, to je za nas seljak. Meni brak ne može niko da rasturi. Ali mogu da obratim pažnju na sebe ako naiđem na nekoga dovoljno pametnog za razgovor. Ako uđeš sa nekom devojkom koja samo dobro izgleda, ušao si samo iz fizičkog poriva. Ako vidiš da je neko inteligentan, onda ulaziš u odnos sa nekim sa kim možeš da pričaš, zezaš se i razgovaraš. Ja sam davno pobedio požudu prema fizičkom izgledu, kao i požudu prema hrani - rekao je Mahir prošle nedelje, pred ulazak u rijaliti, i dodao:

- Supruga mi nije ništa rekla, neće moja porodica i supruga kontakt sa mnom. Nisu me se odrekli, rekli su mi: "Kad se sve završi, pričaćemo, pokaži na delima" - rekao je Pjanić.

kurir / pink.rs

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