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ao nekadašnji pobednici različitih sezona rijaliti programa „Zadruga“ i „Elite“, gosti su govorili o svojim iskustvima, životu nakon rijalitija, ali i o temama koje su dugo čuvali za sebe.

Dejan Dragojević posebno je emotivno govorio o teškom periodu kroz koji su on i njegova partnerka Jovana prošli.

Foto: Printscreen

Dejanova ispovest

Sa suzama u očima, Dejan je otkrio da je pokušavao da informacije o onome što im se dogodilo sačuva od javnosti, ali da je vest ipak dospela do medija.

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„Neću previše o tome. Ja sam to krio koliko sam mogao, ali je neko odao tu informaciju medijima. Krivo mi je što me nisu kontaktirali nego tako nešto preneli olako, niko ne zna da je to psihičko stanje, Jovana i ja smo plakali četiri dana kada se to dogodilo“, rekao je Dejan kroz suze.

Govoreći o iskustvu koje su prošli, Dejan je istakao da je tek tada shvatio koliko žena prolazi kroz slične situacije i koliko je važno da u takvim trenucima postoji adekvatna stručna podrška.

„Shvatio sam da svaka treća žena prolazi kroz to, smatram da treba da postoji psihijatar koji će se baviti samo tom situacijom jer se tada ruši ceo svet. Ja izlazim posle te informacije a u bolnici stoje ljudi koji se raduju sa trubačima i pitaju me da se slikamo, ljudi ne shvataju da se tamo dešavaju i loše stvar.“

Dejan je potom otkrio i kako se Jovana danas oseća, kao i na koji način su pokušali da se izbore sa posledicama svega što im se dogodilo. Kako kaže, povratak treninzima i poslu pomogao im je da misli usmere na svakodnevne obaveze.

Foto: Printscreen

„Sada smo dobro, Jovana se oporavila, počeli smo da treniramo i da radimo. Trebala nam je obaveza kako bismo prestali da razmišljamo o onome što se desilo.“

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