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Hrvatska influenserka Laura Prgomet uselila se u subotu u Belu kuću i postala učesnica rijalitija "Elita 10", čime je privukla pažnju miliona gledalaca.

Podsećanja radi, ona je u razgovoru sa Miljanom Kulić priznala da i dalje simpatiše Stefana Karića, sa kojim je svojevremeno imala romansu, a tom prilikom obelodanila je i svoj odnos sa Stanislavom Krofakom.

- Karić ima to nešto, je*ozovno. Ša ima curu Mionu, a ona je bila sa Stanislavom Krofakom, a ja sam izlazila sa njim. - rekla je Laura.

1/6 Vidi galeriju Stanislav Krofak Foto: Printscreen Youtube/RTV Pink, Printscreen, ATAIMAGES

Tim povodom mediji su kontaktirali Krofaka, koji se nasmejao na pitanje o Lauri.

- Nismo nikada bili u vezi, viđali smo se ovako. Družili, izlazili par puta... Može se reći da smo bili u kombinaciji. Cimala me je nešto jednom, pa smo zbog toga prekinuli viđanje - rekao je Stanislav, koji nije želeo da detaljiše, i dodao:

- Ne znam koliko je to trajalo, viđali smo se u dva, tri navrata.

Ne krije da o njoj ima pozitivno mišljenje, ali priznaje da mu "nije legla" za ozbiljnu emotivnu vezu.

- Što se tiče nje, ja nemam ništa loše da kažem za nju. Nikad mi ništa loše nije napravila. Za prijatelja i druženje mi je top, ali za nešto više - meni ne - poručio je Krofak za medije.

"Bila sam u zatvoru, ja sam skandal majstor"

Podsetimo, Laura je danas, kao i svi drugi učesnici, dobila priliku da se u pet minuta predstavi gledaocima, a njeno izlaganje privuklo je veliku pažnju.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

- Ovo mi je bio najgori deo i u školi kad moram u sebi da pričam. Znam da me je dosta vas pogrešno protumačilo prvo veče jer sam popila, ali kad sam trezna sam povučena i mirna, ali večeras bi moglo da bude skandalozno. Ja nisam svađalica i ne vidim da mogu sa nekim da se zakačim prva i napadnem. Ja sam napolju veoma jako kontroverzna ličnost, čak sam bila malo u pritvoru i zatvoru i tako nešto. Ja dok sam bila normalna išla sam u gimnaziju, a onda sam pauzirala i upisala faks koji nisam završila jer je tad bila korona. Mene previše pere moj ADHD da bih mogla da sedim sa knjigom - rekla je Laura.

kurir / pink

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