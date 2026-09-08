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Pevač iz Skoplja, Aziz Murati, navodno je ranjen je vatrenim oružjem sinoć. Povodom slučaja se oglasila i makedonska policija.

Prema navodima policije, oko 1.50 časova iz jednog automobila pucano je u pravcu 48-godišnjaka. Nakon pucnjave počinioci su pobegli sa mesta događaja.

Prema prvim informacijama koje prenose mediji, u automobilu su se nalazile dve osobe, a sumnja se da je jedna od njih poznavala ranjenog muškarca.

Policija je pokrenula istragu kako bi se slučaj u potpunosti rasvetlio, a intenzivno se radi na identifikaciji i pronalaženju osoba umešanih u ovaj incident.

Prema izvorima televizije Alsat, sumnja se da je ranjeni muškarac poznati pevač Aziz Murati.

Kako navode, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

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Foto: Printscreen

Oglasili se iz ministarstva

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je 8. septembra, oko 1.50 časova, Policijskoj upravi Skoplje prijavljeno iz zdravstvene ustanove "Sveti Naum Ohridski" da je kod njih dovezen A. M. (48) iz Skoplja, sa povredama nanetim vatrenim oružjem.

Prema prijavi, on je povrede zadobio na ulazu u Aračinovo, nakon što je jedna osoba iz vozila, koju je poznavao, a koja je bila u društvu još jedne osobe, pucala na njega iz vatrenog oružja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju mere na rasvetljavanju ovog slučaja, objavio je Skopje1.mk.

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