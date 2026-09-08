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Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "AmiG Show" ugostio je pobednike najgledanijeg rijalitija u regionu, a to su Kija Kockar, Dejan Dragojević, Nenad Marinković Gastoz i Stanija Dobrojević.

Gastoz se na samom početku dotakao raskida sa Anđelom Đuričić, koji je sve iznenadio, pa je otkrio zbog čega su odlučili da stave tačku na vezu pred njen ulazak u "Elitu 10".

- Devojka da bude tamo deset meseci i da stežemo vilicu šta će ona da radi, šta ću ja da radim - rekao je Gastoz.

1/5 Vidi galeriju Gastoz Foto: Printscreen

- Pa dobro, prevare u rijalitiju se ne dešavaju - našalio se Dejan Dragojević.

"Plašim se da je ne prevarim"

- Ne mislim da će ona mene da prevari, više se plašim za sebe. Mi smo se mirili i raskidalii tu postoji nešto više od igre jer ljudi misle da mi sve radimo zarad cilja. Mića više neće imati glasa da ispriča koliko smo fejk. Ona se kod Dušice nešto izlanula i rekla da nismo imali dogovor, a onda su ljudi počeli da povezuju. Ne mogu da budem iskren i kažem šta mislim o ljudima koji pišu te komentare. Ona je jedan vojnik i to će da odradi kako treba. Nije više mala, navina i glupa - govorio je Gastoz.

- Ako se napiješ i nešto se desi da li se to računa? - pitao je Ognjen.

- Ja sam rekao da ne očekujm da ću da skačem čim uđe, ali isto tako gledam i za nju, možda joj neko bude zanimljiv. Neka uđe 10 meseci tamo, ja sam tu i nema zle krvi. Mi samo unapred znamo da nam ne treba konopac oko vrata. Neka uzme lovu, pa ćemo da se snađemo. Zna se kakva sam budaletina i ne zanima me ko će šta da kaže i radim uvek šta je najbolje za mene, a sad i za nju - nastavio je Gastoz.

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