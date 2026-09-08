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Voditelji "Elite 10" Ana Radulović i Milan Milošević progovorili su o rijaliti učesnicima, a posebno su se osvrnuli sa Aneli Ahmić i Stefana Karića. Prognozirali su ko će biti prvi rijaliti par ove sezone, te su prokomentarisali estetske operacije Slađe Poršeline.

- Namerno smo kasnili! Zvezde dolaze na kraju. Ana se spremala, tri puta se presvlačila, od kad je slobodna ona tako. Večeras je žurka u Eliti, niko ne vodi, imamo i mi dušu - rekao je Milan Milošević.

- Intimni odnosi u rijalitiju već bili? Normalno. Pa, da s**sa nije bilo ne bi ni Ana i ja postojali! - dodao je on.

- Kakva je ekipa u rijalitiju ove sezone, očekivala sam da od starta bude jako u svakom smislu - rekla je Ana.

- Aneli me je spopala, ljubila me po vratu, rekla je da joj mirišem na Karića. Isti parfem koristimo, 690 evra je, dobio sam na poklon. Ja sam taj parfem na njemu osetio letos, njegov sam osetio letos! Prišla mi je i rekla da imam ukusa jer mirišem na njega! - rekao je Milan u svom stilu.

Foto: Kurir

- Milan često priča kroz šalu, pa kako ko shvati - kazala je Ana.

- Spavali su u istom krevetu, što bi sad oni imali odnos? Pa, da... - rekao je Milošević.

- Lice Poršeline se apdejtuje posle svake operacije, vrati se u prethodno stanje! Ne pomažu joj operacije - kazao je Milan.

- Njoj pucaju konci, ona je ista, ista, od kako je znam! Prezgodna je stvarno - dodao je on.

- Milan i Miljana su se fantazija pozdravili. Rekla mu je da ga voli više od svih! - istakla je Ana.

- Novi učesnici su fantazija! Na nama je da ih razradimo - rekao je Milan.

"Mahir je preterao"

- Devojke su zgodne, ali su još stidljive. Mahir (koji se inače razvodi) me je baš iznervirao. Privukao je dosta pažnje, ali sam morala odmah da mu stavim do znanja da je preterao, krenuo je odmah da me dodiruje, ja to ne volim, reagovala sam. Da se to Milanu desilo, on bi mu verovatno dozvolio! - kazala je Ana.

07:11 Milan i Ana o Eliti 10 Izvor: Kurir

- Ja bih mu šamarčinu zalepio! - rekao je Milan.

- Prvi par u Eliti će biti Aneli i Filip Car! Eto - dodao je Milošević, a detalje ćete pronaći u videu iznad.

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