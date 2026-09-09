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Pevačica Ana Nikolić svojevremeno je javno priznala da je, pre nego što je otišla na lečenje i čišćenje organizma, napisala testament jer se suočila sa lošim zdravstvenim stanjem i strahom tokom samog procesa.

Kako je pevačica sama ispričala, njen organizam je bio ozbiljno oslabljen. Nakon što je preležala korona virus, imunitet joj je drastično opao, zbog čega je osetila potrebu da se podvrgne ozbiljnom detoksu i čišćenju organizma.

Na preporuku koleginice Emine Jahović, koja je na toj klinici bila pre nekoliko godina, Ana je odlučila da ode na mesto namenjeno onima sa dubljim džepom, gde vlada izuzetno rigorozan režim.

Ozbiljan režim

Ona je dodala da su tretmani bili toliko intenzivni da se u jednom trenutku uplašila za sopstveni život.

- Tamo ne jedeš ništa, daju ti neke salatice. Mnogo je skupo, idu samo bogataši. Meni je imunitet pao mnogo posle korone i potrebno mi je da očistim organizam. Oni čiste sve, pankreas, želudac, žlezde, sve živo i ni malo nije prijatno. Stavljaju mi neke travke, kaktuse, mislila sam da umirem zadnji put kada sam bila, pisala sam testament jer mi je bilo loše - rekla je Paraćinka kroz smeh u emisiji "Premijera - vikend specijal".

1/7 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram

Za detoksikaciju dala 50.000 evra

Ana Nikolić rešila je da iskešira skoro 50.000 evra za detoksikaciju organizma na dve nedelje u jednu od najpoznatijih klinika u Austriji.

- Ana je perfekcionista i konformista. Voli da ugodi sebi i voli da joj bude lepo. Kada je pogledala fotografije klinike, shvatila je da bi tamo mogla da bude i mesec dana, a ne samo dve nedelje. Luksuzno opremljena vila na jezeru bio je dovoljan razlog da Nikolićeva zakaže boravak. S obzirom na to da je samo jedan dan košta oko 3.100 evra, ona će za dve nedelje izdvojiti blizu 50.000 rekao je tada izvor Alo!, i dodao da je pevačica bila oduševljena kada je videla jedan od tretmana u toj klinici.

- Pored limfinih drenaža i abdominalnih masaža, Ani se posebno dopala detoksikacija organizma koja se zove „umotavanje u cveće“. Naime, radi se o tretmanu gde ležite prekriveni slamom i odabranom vrstom cveća kako bi se organizam što pre oporavio i iz njega izvukli svi toksini. Našalila se sa prijateljima da će spavati na slamarici - rekao je izvor.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić u problemima Foto: ATA images, Printscreen

Ulazi u "Elitu 10" za veliki honorar

Iako je mnogima delovalo da je Anina objava o ulasku u rijaliti bila samo šala, prema našim saznanjima, Ana je zaista pre nekoliko dana bila na sastanku sa Milicom Mitrović, gde su joj ponuđeni uslovi koje nije mogla da odbije.