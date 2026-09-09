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Pevačica Aleksandra Prijović i njen suprug, kompozitor Filip Živojinović, sa svojom decom žive u luksuznoj vili u elitnom delu Beograda, na Bežanijskoj kosi.

Ovu nekretninu, čija je vrednost procenjena je na preko milion evra, par je kupio nakon venčanja.

Kako bi osigurali potpunu privatnost i mir za svoju porodicu, njihov dom je ograđen visokim zidovima i metalnom kapijom, pa je samim tim dobro sklonjen od znatiželjnih pogleda javnosti.

Kada je reč o enterijeru, Aleksandra je porodični dom opremila po sopstvenom ukusu. Ceo prostor odiše čistim luksuzom i uređen je u minimalističkom stilu, sa svetlim nameštajem i zidovima koji su u savršenom skladu sa celokupnim dizajnom kuće.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Zahvaljujući velikim prozorima, unutrašnjost je preplavljena prirodnom svetlošću. Detalja u kući nema previše, ali oni koji su tu privlače veliku pažnju. Pored velikih ogledala koja doprinose luksuznom utisku, posebno se ističu pevačicine fotografije iz perioda kada je bila u drugom stanju.

Užurbano renoviranje i kutak za decu

Par je prošle godine kompletno renovirao kuću kako bi sve bilo spremno za dolazak njihove ćerke Arije. Aleksandra je izrazila želju da naprave novu sobu za bebu, kao i da u potpunosti preurede već postojeću sobu njihovog sina Aleksandra.

Tokom ovog perioda, majstori su provodili veći deo dana u kući, dok je Filip pažljivo nadgledao radove kako bi se osiguralo da svaki detalj bude izveden tačno onako kako su zamislili.

1/5 Vidi galeriju Kuća Živojinovića Foto: Printscreen

- Aleksandra je poželela da naprave sobu za bebu, te da preurede postojeću od sina Aleksandra. Žele da sve bude gotovo pre nego što se ona porodi, pa užurbano rade na detaljima. Majstori su dobar deo dana u njihovom domu, dok Filip nadgleda da li je sve baš onako kako su zamislili - rekao je ranije izvor blizak poznatom paru.

Danas, Aleksandra i Filip svaki slobodan trenutak i pauzu od poslovnih obaveza koriste kako bi uživali sa svojom decom u svom mirnom i dobro skrivenom porodičnom carstvu.

Sama čisti kuću

Iako njen posao zahteva česta putovanja i nastupe do ranih jutarnjih časova, Aleksandra, kako kaže, nije noćna ptica, već slobodno vreme voli da provede u svom porodičnom gnezdu.

- Najviše uživam kad sam s porodicom, kad sam sa sinom. Volim da ležim i gledam televiziju. Samo da ne moram nigde da idem - priznala je Aleksandra za story.hr i istakla da je najviše opušta boravak u kući.

- Pošto nemam puno vremena, jednom ili dvaput mesečno me uhvati ludilo pa spremam po kući. Pošto je kuća na četiri nivoa, ja odvojim ceo dan i spremam od podruma na gore. Imam spremačicu, ali svako će se složiti da vlasnik najbolje očisti svoj prostor - kaže Aleksandra.