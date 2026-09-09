KIJA KOCKAR OTKAZALA VENČANJE! Planirala da se uda za bogatog Srbina iz Amerike u septembru, pomenula njegovu sestru
Kija Kockar je našla ljubav u Americi, odnosno Srbina kojeg tamo živi, i kako je otkrila planirala je da se uda 12. septembra. Ona je, , gostujući u Amidži šou, otkrila da je ponovo srećna i zaljubljena i da je planirala venčanje.
- Zaboravila sam, nisam u stvari zaboravila nego mi nije išao uz stajling moj verenički prsten - rekla je Kija, kada se Ognjen šokirao:
- Za Božić, da! Nisi ispratio? - dodala je Kija.
- Ne, nisam znao da je to stvarno - dodao je Ognjen, a Kija mu uzvratila:
- Pa, ja kad nešto radim to je stvarno, nije rijaliti.
- A ko je? - pitao je Ognjen.
- Naš je, ali živi u... Gde sam bila, u Čikagu!
Kija je zatim otkrila da je planirala i da se uda i to 12. septembra, ali da su odustali.
- Da, zapravo, ovog meseca smo trebali da se venčamo, ali sam ja otkazala da bih došla da gostujem.
- Jel moguće? - upitao je Ognjen.
- Nije zbog toga, šalim se, ali smo malo pomerili jer smo planirali da to bude 12. septembra - otkrila je Kija.
- Gde će biti svadba - upitao je, a ona ko iz topa odgovorila:
- Las Vegas stajl!
Kako je napomenula, neće biti gostiju.
- Pošto mu je sestra tu, bila bi kao svedok i ajde ćao - otkrila je Kija.