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Kija Kockar je našla ljubav u Americi, odnosno Srbina kojeg tamo živi, i kako je otkrila planirala je da se uda 12. septembra. Ona je, , gostujući u Amidži šou, otkrila da je ponovo srećna i zaljubljena i da je planirala venčanje.

- Zaboravila sam, nisam u stvari zaboravila nego mi nije išao uz stajling moj verenički prsten - rekla je Kija, kada se Ognjen šokirao:

- Za Božić, da! Nisi ispratio? - dodala je Kija.

- Ne, nisam znao da je to stvarno - dodao je Ognjen, a Kija mu uzvratila:

- Pa, ja kad nešto radim to je stvarno, nije rijaliti.

Foto: Printscreen

- A ko je? - pitao je Ognjen.

- Naš je, ali živi u... Gde sam bila, u Čikagu!

Kija je zatim otkrila da je planirala i da se uda i to 12. septembra, ali da su odustali.

- Da, zapravo, ovog meseca smo trebali da se venčamo, ali sam ja otkazala da bih došla da gostujem.

- Jel moguće? - upitao je Ognjen.

- Nije zbog toga, šalim se, ali smo malo pomerili jer smo planirali da to bude 12. septembra - otkrila je Kija.

- Gde će biti svadba - upitao je, a ona ko iz topa odgovorila:

- Las Vegas stajl!

Kako je napomenula, neće biti gostiju.