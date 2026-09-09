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Kristina Kija Kockar ponovo je govorila o Luni Đogani i njihovom odnosu koji godinama privlači pažnju javnosti.

Odnos Kije i Lune jedna je od priča koja je obeležila prvu sezonu „Zadruge“, nakon što je Luna pred kamerama uplovila u vezu sa Kijinim tadašnjim suprugom Slobodanom Radanovićem.

Iako su od tih događaja prošle godine i sve troje nastavili svoje živote, Kija i Luna se povremeno ponovo nađu u centru pažnje zbog izjava o periodu koji je obeležio njihove živote.

Kija je sada, odgovarajući na pitanja pratilaca, priznala da joj na društvenim mrežama izlaze isečci iz Luninih emisija i podkasta, pa je tako videla i pojedine delove u kojima se govorilo o njoj.

1/5 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Printscreen Instagram

- Inače, ona me je zvala, Marko je zvao da dođem u podkast, kao što sam rekla u ovoj emisiji. Ona je rekla da se to nije desilo, a desilo se. Ja sam dva sata pričala sa Markom, sa njim sam ostala u super odnosima. Rekla sam šta treba da se desi, da mi treba da pričamo same o nekim stvarima i posle toga meni zaista nije problem da dođem kod nje.

Kija tvrdi da je Marku tada jasno stavila do znanja da nije protiv gostovanja, ali da bi pre pojavljivanja pred kamerama želela da se sa Lunom vidi i razgovara bez prisustva javnosti.

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: printscreen instgaram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagra