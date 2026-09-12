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Aleksandra Prijović zarađuje velike cifre i posle 10 godina njene karijere jedna je od najtraženijih domaćih pevačica u regionu.

Počela je da radi kao devojčica, sa samo 13 godina, a već sa 15 kroz takmičenje "Zvezde Granda" stekla je popularnost. Odrasla je u Hrvatskoj, u Belom Manastiru. Pevačica je živela u skromnom porodičnom domu, a nešto kasnije ga je renovirala.

Skromni dom

Ekipa Kurira je jednom prilikom posetila ovo mesto i od njenih prijatelja iz detinjstva smo čuli samo reči hvale.

Bilo je i onih koji su nam otkrili da je Prija trpela vršnjačko nasilje, upravo zbog svoje želje da bude pevačica, što je jednom prilikom i sama priznala.

1/6 Vidi galeriju SAD ŽIVI U LUKS VILI NA BEŽANIJI OD 500.000 €! A u ovoj SKROMNOJ kućici je odrasla Aleksandra Prijović sa mamom, babom i dedom Foto: Nenad Kostić

Prijovićkini roditelji Borko i Nedeljko su se razveli, a ona je ostala da živi s majkom u Belom Manastiru. Redovno je odlazila i kod bake i deke sa očeve strane, sa kojima je i danas izuzetno bliska.

Prvi novac sa 15 godina zaradila od pevanja

- Kao devojčica sam išla kod bake u firmu i tu sam njenim koleginicama kuvala kafu. Svima sam govorila da idem na posao sa bakom. Međutim, prvi posao od kog sam zaradila neki dinar bilo je pevanje. Imala sam tada 15 godina. Donela sam novac kući jer sam želela da pomognem porodici. Nije mi padalo na pamet da trošim na krpice i izlaske - ispričala je jednom prilikom Aleksandra.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli na rođendan svoje ćerke Foto: Kurir

Danas živi u suvom luksuzu

Aleksandra Prijović i njen suprug, kompozitor Filip Živojinović, sa svojom decom žive u luksuznoj vili u elitnom delu Beograda, na Bežanijskoj kosi.

Ovu nekretninu, čija je vrednost procenjena je na preko milion evra, par je kupio nakon venčanja.

Kako bi osigurali potpunu privatnost i mir za svoju porodicu, njihov dom je ograđen visokim zidovima i metalnom kapijom, pa je samim tim dobro sklonjen od znatiželjnih pogleda javnosti.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Sve po njenom ukusu

Kada je reč o enterijeru, Aleksandra je porodični dom opremila po sopstvenom ukusu. Ceo prostor odiše čistim luksuzom i uređen je u minimalističkom stilu, sa svetlim nameštajem i zidovima koji su u savršenom skladu sa celokupnim dizajnom kuće.

1/5 Vidi galeriju Kuća Živojinovića Foto: Printscreen

Zahvaljujući velikim prozorima, unutrašnjost je preplavljena prirodnom svetlošću. Detalja u kući nema previše, ali oni koji su tu privlače veliku pažnju. Pored velikih ogledala koja doprinose luksuznom utisku, posebno se ističu pevačicine fotografije iz perioda kada je bila u drugom stanju.