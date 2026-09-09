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Nakon što je Hanka Paldum optužila Svetlanu Cecu Ražnatović da je bez njenog pitanja preuzela i prepevala jednu od njenih pesama, njena izjava izazvala je veliku pažnju javnosti.

Foto: Kurir

Ceca je tokom devedesetih godina izvodila pojedine numere koje su ranije pevale njene starije koleginice, među kojima su se našle i pesme Hanke Paldum.

Međutim, sada je usledio svojevrstan obrt. Na društvenim mrežama osvanula je zajednička fotografija Hanke i Cece sa jedne od turneja, što je posebno privuklo pažnju javnosti nakon Hankinih prethodnih tvrdnji.

Naime, Hanka je u jednoj emisiji izjavila da Cecu nikada nije srela, a kamoli da je sa njom nastupala. Upravo zbog toga, fotografija na kojoj njih dve poziraju zajedno otvorila je brojna pitanja i ponovo pokrenula priču o njihovom odnosu.

Ova slika je postala viralna i izazvala je lavinu komentara.

Milić Vukašinović demantovao Hankine reči

1/5 Vidi galeriju Pevačica doživela nezgodu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink, Preent Screen

Podsetimo, Hankine optužbe koje je iznela u jednom podkastu je lično demantovao roker Milić Vukašinović, koji je inače i autor pesme "Volela sam, volela".

Ceca Ražnatović je od navedenih slabo zapaženih pesama napravila evergrinove. Pesme "Volela sam, volela" i "Tražio si sve" su delo rokera Milića Vukašinovića, a duet "Crni sneg" je prvobitno otpevao autor numere Hari Mata Hari zajedno sa Hankom Paldum, a onda je pesmu prodao Ceci, koja je istu otpevala sa Lukasom za album "Ceca 2000" objavljen u decembru 1999. godine.

Ceca Ražnatović je 29. decembra 1999. promovisala novi album u hotelu Interkontinental pred više od 500 gostiju i tom prilikom otpevala i "Crni sneg" sa Acom Lukasom.