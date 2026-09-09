HANKA TVRDI DA NIKAD NIJE UPOZNALA CECU, A SAD ISPLIVALA NJIHOVA ZAJEDNIČKA SLIKA! Pevačice zajedno na turneji, detalj posebno privukao pažnju
- Hanka Paldum je optužila Cecu Ražnatović da joj je preuzela pesmu, ali je zajednička fotografija sa turneje ponovo otvorila pitanje njihovog odnosa.
- Slika sa društvenih mreža postala je viralna i izazvala brojne komentare, iako je Hanka ranije tvrdila da Cecu nikada nije srela.
- U tekstu se podseća da je Ceca devedesetih izvodila i pesme Hanke Paldum, dok su neke numere potekle od Milića Vukašinovića i Harija Mata Harija.
Nakon što je Hanka Paldum optužila Svetlanu Cecu Ražnatović da je bez njenog pitanja preuzela i prepevala jednu od njenih pesama, njena izjava izazvala je veliku pažnju javnosti.
Ceca je tokom devedesetih godina izvodila pojedine numere koje su ranije pevale njene starije koleginice, među kojima su se našle i pesme Hanke Paldum.
Međutim, sada je usledio svojevrstan obrt. Na društvenim mrežama osvanula je zajednička fotografija Hanke i Cece sa jedne od turneja, što je posebno privuklo pažnju javnosti nakon Hankinih prethodnih tvrdnji.
Naime, Hanka je u jednoj emisiji izjavila da Cecu nikada nije srela, a kamoli da je sa njom nastupala. Upravo zbog toga, fotografija na kojoj njih dve poziraju zajedno otvorila je brojna pitanja i ponovo pokrenula priču o njihovom odnosu.
Ova slika je postala viralna i izazvala je lavinu komentara.
Milić Vukašinović demantovao Hankine reči
Podsetimo, Hankine optužbe koje je iznela u jednom podkastu je lično demantovao roker Milić Vukašinović, koji je inače i autor pesme "Volela sam, volela".
Ceca Ražnatović je od navedenih slabo zapaženih pesama napravila evergrinove. Pesme "Volela sam, volela" i "Tražio si sve" su delo rokera Milića Vukašinovića, a duet "Crni sneg" je prvobitno otpevao autor numere Hari Mata Hari zajedno sa Hankom Paldum, a onda je pesmu prodao Ceci, koja je istu otpevala sa Lukasom za album "Ceca 2000" objavljen u decembru 1999. godine.
Ceca Ražnatović je 29. decembra 1999. promovisala novi album u hotelu Interkontinental pred više od 500 gostiju i tom prilikom otpevala i "Crni sneg" sa Acom Lukasom.