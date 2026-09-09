KEBIN SIN USKORO POSTAJE OTAC, A ZBOG PRIVATNOG BIZNISA PLIVA U LOVI Igor Kojić se nakon razvoda zaljubio, pa proširio posao, a ovo su svi detalji
Igor Kojić prethodnog leta je započeo privatni biznis, i to onaj najplodonosniji - trgovinu nekretninama.
Sin Dragana Kojića Kebe bivši je fudbalski golman, a primarno zanimanje doskoro mu je bilo sportski menadžer. Međutim, i on je po ugledu na svoje kolege odlučio da se oproba u još jednom poslu, a to je preprodaja nekretnina.
Biznis
Kako smo već pisali, Igor je za kratko vreme uspeo da se odlično snađe na novom poslu, pa je svoju ponudu nekretnina proširio i na Hrvatsku. U pitanju su jedna vila na zagrebačkoj Šalati, ali i kuća na primorju, tačnije u Poreču, Primoštenu.
U moru nekretnina koje Kojić nudi na tržištu izdvaja se i jedan novi beogradski stambeno-poslovni kompleks na Bežanijskoj kosi, gde on kupcima osigurava posebne uslove kupovine, odnosno nula odsto provizije.
Podsetimo, kako se može videti na njegovom sajtu, ali i na društvenim mrežama, u Igorovom portfoliju se uglavnom nalaze kuće velikih kvadratura i luksuzne lokacije u srpskoj prestonici, od pomenute Bežanijske kose, Dedinja, Dorćola pa do Vračara, ali i periferije grada.
Osim prodavanja stambenih jedinica, moguće je i izdavanje istih.
Postaje otac
Kojić je nedavno progovorio o najlepšim vestima i priznao da uskoro postaje tata.
- Istina je, hvala na čestikama, hvala Bogu sve je kako treba - rekao je Igor za Blic.
Zaljubio se posle razvoda
Igor je ljubav sa Nikolinom pronašao nakon razvoda od Sofije Dačić, sa kojom je bio u braku svega nekoliko meseci. Njihovu vezu u početku su držali daleko od očiju javnosti, ali su vremenom prestali da kriju emocije i sve češće na društvenim mrežama dele zajedničke trenutke. Javnosti su se prvi put zajedno predstavili na koncertu kod pevača,kada se Igor pojavio sa lepom brinetom koja je odmah privukla pažnju.
Nikolina Šaponja dolazi iz Rijeke, ima 27 godina i od Igora je mlađa 12 godina. Nekada se bavila izborima lepote i nosila je titulu misice, dok danas uspešno gradi karijeru profesionalnog šminkera. Bavila se i politikom u rodnoj Rijeci.