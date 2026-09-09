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Igor Kojić prethodnog leta je započeo privatni biznis, i to onaj najplodonosniji - trgovinu nekretninama.

Sin Dragana Kojića Kebe bivši je fudbalski golman, a primarno zanimanje doskoro mu je bilo sportski menadžer. Međutim, i on je po ugledu na svoje kolege odlučio da se oproba u još jednom poslu, a to je preprodaja nekretnina.

Biznis

Kako smo već pisali, Igor je za kratko vreme uspeo da se odlično snađe na novom poslu, pa je svoju ponudu nekretnina proširio i na Hrvatsku. U pitanju su jedna vila na zagrebačkoj Šalati, ali i kuća na primorju, tačnije u Poreču, Primoštenu.

U moru nekretnina koje Kojić nudi na tržištu izdvaja se i jedan novi beogradski stambeno-poslovni kompleks na Bežanijskoj kosi, gde on kupcima osigurava posebne uslove kupovine, odnosno nula odsto provizije.

Igor Kojić Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, kako se može videti na njegovom sajtu, ali i na društvenim mrežama, u Igorovom portfoliju se uglavnom nalaze kuće velikih kvadratura i luksuzne lokacije u srpskoj prestonici, od pomenute Bežanijske kose, Dedinja, Dorćola pa do Vračara, ali i periferije grada.

Osim prodavanja stambenih jedinica, moguće je i izdavanje istih.

1/9 Vidi galeriju Igor Kojić sa novom devojkom Foto: Printsceen/Instagram

Postaje otac

Kojić je nedavno progovorio o najlepšim vestima i priznao da uskoro postaje tata.

- Istina je, hvala na čestikama, hvala Bogu sve je kako treba - rekao je Igor za Blic.

Zaljubio se posle razvoda

Igor je ljubav sa Nikolinom pronašao nakon razvoda od Sofije Dačić, sa kojom je bio u braku svega nekoliko meseci. Njihovu vezu u početku su držali daleko od očiju javnosti, ali su vremenom prestali da kriju emocije i sve češće na društvenim mrežama dele zajedničke trenutke. Javnosti su se prvi put zajedno predstavili na koncertu kod pevača,kada se Igor pojavio sa lepom brinetom koja je odmah privukla pažnju.

1/7 Vidi galeriju Igor Kojić s devojkom Nikolinom Foto: Damir Dervisagić

Nikolina Šaponja dolazi iz Rijeke, ima 27 godina i od Igora je mlađa 12 godina. Nekada se bavila izborima lepote i nosila je titulu misice, dok danas uspešno gradi karijeru profesionalnog šminkera. Bavila se i politikom u rodnoj Rijeci.