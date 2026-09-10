VILA OD 330 KVADRATA NA BEŽANIJI KAO KUĆA IZ BAJKE Porodični dom Dragana Kojića Kebe odiše toplinom: Ogromno dvorište, bazen i dve garaže (FOTO)
- Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom živi u vili na Bežanijskoj kosi od 330 kvadrata, u elitnom delu Beograda.
- Dom ima bazen, dve garaže i veliko dvorište, a enterijer je uređen tako da odiše toplinom i luksuzom.
- Ćerka Nataša godinama živi u Americi, a Keba je otkrio da se privikava na povratak u Srbiju.
Dragan Kojić Keba, koji će 12. septembra održati koncert na beogradskom stadionu "Tašmajdan", sa suprugom Oljom svoj dom posle odlaska iz Loznice sagradio je u elitnom delu Beograda na Bežanijskoj kosi, a prve komšinice su mu Lepa Brena i Suzana Jovanović.
Luksuzna vila
Živi u popularnim "karinktonkama", a supruga Olja sa ukusom je sredila svaki kutak njihovog raja. Kuća je puna ogledala, a najtoplije mesto, gde Keba često svira na uvce supruzi svira pored kamina.
Kuća ima 330 kvadrata, poseduje bazen, dve garaže i ogromno dvorište, te su Nataša i Igor odrastali u izobilju i lepoti.
Pevač u njoj živi sa suprugom. Ćerka Nataša već godinama živi u Americi, a njene slike i uspomene krase skoro svaki kutak doma. Kada dođe period praznika pevačeva kuća izgleda kao iz bajke.
O svojoj naslednici
Podsetimo, Keba je nedavno na Kurir televiziji govorio o svojoj mezimici i priznao kako se osećala pri povratku u Srbiju nakon više od decenije.
- Nataša je uvek raspoložena. Sad izgleda kao vila Ravijojla, zategnuta je. Vežba stalno. Nije joj lako, nije bila ovde dugo vremena, 14 godina. U fazi je privikavanja. Njene planove ne smem da otkrivam i ne znam koji su. Ona je tajanstvena. Voli Ameriku, ona bi mogla tamo da živi. Sad je i ovde i tamo, i od srca joj želim sve najbolje. Tako je najbolje - rekao je Keba.
Uskoro postaje deda
Najveća želja Dragana Kojića Kebe da postane deda uskoro će se ostvariti. Kako smo pisali, devojka njegovog sina Igora Kojića, Nikolina, nedavno je saznala da je u drugom stanju, a ta lepa vest je najviše iznenadila pevača.
Iako nije želeo da ulazi u detalje, Keba nije krio koliko voli snajku Nikolinu, o kojoj je nedavn govorio samo biranim rečima.
- Nikolina je jedna prelepa, dobra, fina i vaspitana devojka iz divne porodice - poručio je tada ponosni svekar.