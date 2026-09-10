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Dragan Kojić Keba, koji će 12. septembra održati koncert na beogradskom stadionu "Tašmajdan", sa suprugom Oljom svoj dom posle odlaska iz Loznice sagradio je u elitnom delu Beograda na Bežanijskoj kosi, a prve komšinice su mu Lepa Brena i Suzana Jovanović.

Luksuzna vila

Živi u popularnim "karinktonkama", a supruga Olja sa ukusom je sredila svaki kutak njihovog raja. Kuća je puna ogledala, a najtoplije mesto, gde Keba često svira na uvce supruzi svira pored kamina.

Kuća ima 330 kvadrata, poseduje bazen, dve garaže i ogromno dvorište, te su Nataša i Igor odrastali u izobilju i lepoti.

1/9 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba Foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Pevač u njoj živi sa suprugom. Ćerka Nataša već godinama živi u Americi, a njene slike i uspomene krase skoro svaki kutak doma. Kada dođe period praznika pevačeva kuća izgleda kao iz bajke.

O svojoj naslednici

Podsetimo, Keba je nedavno na Kurir televiziji govorio o svojoj mezimici i priznao kako se osećala pri povratku u Srbiju nakon više od decenije.

1/5 Vidi galeriju Nataša Kojić Foto: Printscreen, Nebojša Mandić, Screenshot RTS, prinscreen/youtube/@ESC-EX-YU-NF-Archive

- Nataša je uvek raspoložena. Sad izgleda kao vila Ravijojla, zategnuta je. Vežba stalno. Nije joj lako, nije bila ovde dugo vremena, 14 godina. U fazi je privikavanja. Njene planove ne smem da otkrivam i ne znam koji su. Ona je tajanstvena. Voli Ameriku, ona bi mogla tamo da živi. Sad je i ovde i tamo, i od srca joj želim sve najbolje. Tako je najbolje - rekao je Keba.

Uskoro postaje deda

Najveća želja Dragana Kojića Kebe da postane deda uskoro će se ostvariti. Kako smo pisali, devojka njegovog sina Igora Kojića, Nikolina, nedavno je saznala da je u drugom stanju, a ta lepa vest je najviše iznenadila pevača.

1/5 Vidi galeriju Ponosan što će postati tata Foto: Printscrean, Marina Lopičić, Damir Dervišagić, ATAIMAGES, Instagram/natashakeymusic

Iako nije želeo da ulazi u detalje, Keba nije krio koliko voli snajku Nikolinu, o kojoj je nedavn govorio samo biranim rečima.

- Nikolina je jedna prelepa, dobra, fina i vaspitana devojka iz divne porodice - poručio je tada ponosni svekar.