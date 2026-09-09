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Kija Kockar otkrila je u kakvim je danas odnosima sa nekada bliskim prijateljima i saradnicima. Tom prilikom osvrnula se na odnos sa voditeljem Milanom Miloševićem, ali i priznala da li postoji mogućnost da zakopa ratne sekire sa Katarinom Živković.

Foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

Kija je otvoreno govorila o odnosu sa Milanom, ističući da između njih nema svađe niti su zvanično prekinuli prijateljstvo, ali da je njihov odnos vremenom zahladneo i da su se udaljili.

O razočarenju u Milana Miloševića

1/5 Vidi galeriju Voditelj totalno otvorio dušu Foto: ATA images, Boba Nikolić

Kako je navela u Amidži šou, pročitala je intervju u kojem je Milan navodno izjavio da nikada nisu bili prijatelji, što ju je ljudski povredilo. Kija je istakla da ne zna da li je on to zaista izjavio jer "više ništa ne veruje", ali je podsetila na težak period u njegovom životu kada je bila uz njega i kada joj je bilo drago što joj se obratio za pomoć.

- Pročitala sam neki intervju, ne znam da li je on to izjavio, pošto više ništa ne verujem. Nismo u svađi, nismo prekinuli porijateljstvo, ali udaljili smo se. Skoro smo se čuli, stara neka fora je bila, ali sam pročitala izjavu da je rekao da mi nikada nismo bili prijatelji. Ja ću samo da ga podsetim na period kada je on... Jedan težak period u njegovom životu, ko je bio uz njega. Bilo mi je zadovoljstvo i drago što se meni obratio. Ako je to izjavio, da nikada nismo bili prijatelji, da je sve to bezveze... Mene je to povredilo, ali kako god - rekla je.

Ipak, kada je reč o njegovom profesionalnom radu, Kija nije štedela reči hvale. Poručila je da ga pozdravlja i naglasila da je on voditelj broj jedan rijalitija "Elita" te da ne postoji bolja osoba za tu ulogu.

Pored odnosa sa Milanom, Kija je dobila i pitanje od pratilaca da li postoji mogućnost da se pomiri sa Katarinom Živković. Na ovo pitanje dala je kratak i izričit odgovor: "Ne".

Drama Kaće i Kije

1/5 Vidi galeriju Kaća Živković Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Podsetimo, nakon što je Kija otkrila ko je partner Katarine Živković sa kojim ima dete, ovaj sukob ne jenjava. Svakodnevno svedočimo kako jedna o drugoj piše javno stvari koje je trebalo da ostanu među njima.

Nakon otkrivanja identiteta njenog partnera Kaća izjavila da je Kija bila ljubavnica oženjenom žandarmu.

- Hvala svima na savetima da ćutim i budem dostojanstvena, znam da ste dobronamerni i da mi želite dobro ali meni je zaista žao, ja to ne mogu. Za mene je dostojanstvo kada branite vaše i kada ne date na vašu porodicu koju ste vi birali takvu kakva jeste. Ja sa svoju birala, ona je za mene svetinja. Trudila sam se svih ovih godina da privatnost sačuvam za sebe dok ona nije rešila da progovori iako su svi znali ali su poštovali moju želju da se ne eksponiram, i stojim iza svih svojih reči i odluka.