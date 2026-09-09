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Pevač Milan Stanković danas slavi 39. rođendan, ali za razliku od vremena kada je bio jedan od najpopularnijih mladih izvođača u regionu, ovaj datum protiče bez velike pompe, kamera i javnih čestitki.

Stanković se već godinama gotovo u potpunosti povukao iz javnog života, veoma retko koristi društvene mreže i ne pojavljuje se na estradnim događajima, zbog čega su i informacije o njegovom privatnom životu prava retkost.

Iako se za sada nije oglašavao povodom rođendana, nema sumnje da će ovaj dan provesti daleko od medijske pažnje, uz porodicu i najbliže prijatelje.

1/6 Vidi galeriju Milan Stanković Foto: Printscreen Paparazzo lov

Godinama se spekuliše o njegovom povratku

Milanovo povlačenje sa estrade već dugo intrigira njegove obožavaoce, koji se nisu pomirili sa činjenicom da više ne nastupa i ne objavljuje nove pesme.

Ipak, nedavno se pokazalo da se od muzike nije potpuno udaljio. Kada je objavljena pesma „Voli me“, za koju je upravo Stanković radio muziku, među njegovim fanovima ponovo se pojavila nada da bi jednog dana mogao da se vrati na scenu.

Dodatnu pažnju izazvale su i reči mlade pevačice Ive Grujin, koja je otkrila da njena porodica živi u blizini Milana na Dedinju i da ga često čuju kako peva.

– Moja porodica živi na Dedinju i oni su rekli: „On svako veče nešto peva, on vežba, mi ga čujemo“. Ja kažem, daj Bože da je to nešto, ali... Nadamo se svi – ispričala je svojevremeno Iva.

Milan je, inače, nedavno prvi put posle dužeg vremena snimljen u javnosti, a njegov izgled privukao je veliku pažnju jer se pevač tokom godina znatno promenio.

1/8 Vidi galeriju Milan Stanković na Evroviziji 2010. godine Foto: Cornelius Poppe / AFP / Profimedia, Lehtikuva OY / Shutterstock Editorial / Profimedia

Okrenuo se veri i obilazio manastire

Poslednjih godina Stanković je mnogo vremena provodio obilazeći manastire i sveta mesta, zbog čega su se pojavile spekulacije da razmišlja o monaškom životu.

Posebno se govorilo o njegovom boravku u manastiru Podmaine u Crnoj Gori, ali je iz te svetinje svojevremeno objašnjeno da je pevač tamo boravio kako bi pronašao mir i posvetio se duhovnom životu.

Priče o njegovom mogućem zamonašenju ipak nisu prestajale, iako je jedan od monaha ranije objasnio da takvoj odluci prethodi ozbiljan iskušenički život.

Milan nikada nije detaljno govorio o tome da li je zaista želeo da postane monah, ali je svojim objavama i načinom života jasno stavio do znanja da je vera dobila veoma važno mesto u njegovom životu.

Od čega danas živi?

Kako već godinama gotovo da nema nastupe, javnost se često pitala od čega Stanković zarađuje.

Prema informacijama koje su ranije objavljivali mediji, Milan se okrenuo privatnom biznisu i razvio posao u oblasti transporta u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ideju je, navodno, dobio nakon što je pre nekoliko godina proveo nekoliko meseci u Americi. Posao je započeo sa jednim kamionom u Čikagu, da bi vremenom broj vozila povećao na desetak.

– Milan je otvorio kompaniju za transport u Americi. Imao je samo jedan kamion kada je započeo posao u Čikagu, a sada ih ima već desetak. Firma mu lepo napreduje, a i zaposleni su veoma zadovoljni – ispričao je ranije izvor blizak pevaču.

Kako se navodilo, Stanković je vozačima nudio dobre uslove kako bi zadržao kvalitetne radnike, dok sam posao uglavnom vodi iz Srbije.

1/4 Vidi galeriju Milan Stanković za Dan zaljubljenih u okviru Story Shopping groznice u Stadion Shopping Centru Foto: Story

– On bukvalno iz Beograda vodi ceo biznis, od kog sada već ozbiljno zarađuje. Napravio je dobar tim i, s obzirom na to da su mu radnici zadovoljni, nema razloga da mu posao ne cveta – tvrdio je sagovornik.

Teška porodična tragedija obeležila mu život

Milan je svojevremeno otvoreno pričao i o teškoj porodičnoj priči koja je obeležila njegovo detinjstvo.

Njegov otac završio je u zatvoru zbog ubistva čoveka sa kojim je radio u pekari, a Milan je imao svega nekoliko meseci kada je ostao bez njegovog prisustva u svakodnevnom životu.

Pevač je govorio da oca praktično nije ni upoznao i da su mu ostale samo slike iz zatvorskih poseta.

– Imao sam samo pet meseci kada je moj otac otišao u zatvor. Zato ga se i ne sećam, ali kroz glavu mi prolaze slike iz poseta. Nikada nisam imao osećaj da imam tatu, već nekog teču koga sam povremeno viđao – ispričao je Milan svojevremeno.

Njegov otac je nekoliko godina kasnije preminuo u zatvoru. Porodici je tada saopšteno da je poginuo nakon pada sa skele, ali je Stanković javno govorio da sumnja u zvaničnu verziju događaja.

Upravo zbog svega što je prošao, pojedini su njegovo kasnije okretanje veri povezivali i sa teškim iskustvima iz detinjstva, iako sam Milan takvu vezu nikada nije javno potvrdio.

Od Obrenovca do Dedinja

Stanković je odrastao u Obrenovcu, odakle se odselio nakon što je počeo da gradi muzičku karijeru kroz „Zvezde Granda“.

Danas, prema ranijim medijskim navodima, živi na Dedinju, daleko od estradnog načina života.