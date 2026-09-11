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Aleksandra Prijović već godinama uživa u ljubavi i braku sa Filipom Živojinovićem, a nedavno su proslavili i prvi rođendan svoje mezimice.

Iz najveće ljubavi dobili su dvoje dece, a evo kako je započela njihova emotivna romansa.

Od momenta kada su uplovili u vezu, Filip Aleksandri nije samo jača polovina, već joj je i glavni producent, ali i tekstopisac i kompozitor.

"Sudbina nas je vezala"

Aleksandra je jednom prilikom objasnila kako je izgledao početak njihovog odnosa.

- Ne sećam se gde smo se upoznali, ali znam da nas je sudbina vezala. Pre nego što smo počeli da se zabavljamo godinama smo se sretali na raznim mestima, u prolazu. Viđali smo se i kod Brene i Bobe na privatnim žurkama na kojima sam često pevala, mada to je sve bilo u prolazu, bez zvaničnog upoznavanja – ispričala je Aleksandra jednom prilikom.

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"Znala sam da je to ljubav za ceo život"

Prijovićeva je otkrila i šta joj se najviše dopalo kod supruga na samom početku.

– Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za ceo život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem, da donese. Ja sam rekla ‘ništa’, jer znate kako je u početk, kad vam se neko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni – govorila je Prija i dodala:

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: ATA images

- On je insistirao da mu kažem šta pijem i ja sam rekla da pijem samo vodu. On se posle pojavio kod mene sa paketom vode. To me je kupilo, taj njegov gest, jer sam shvatila da obraća pažnju na ono što pričam. Ko bi vam doneo paket vode kada se podrazumeva da u kući imate vodu - rekla je jednom prilikom pevačica za Grand.

Krštenje mezimice

Bračni par nedavno je upriličio slavlje povodom prvog rođendana i krštenja naslednice.

Proslava je okupila brojne poznate ličnosti sa domaće estradne i javne scene, a ekipa "Kurira“ zabeležila je dolazak velikog broja zvanica koje su se odazvale pozivu ponosnih roditelja.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli na rođendan svoje ćerke Foto: Kurir

Prija je zablistala u beloj haljini, a ni pred novinarima nije krila koliko je srećna.

- Vi znate koliko sam pričala da bih volela da dobijem devojčicu i hvala dragom Bogu danas slavimo njen prvi rođendan i krštenje i jako sam srećna. Želela bih da imam još dece. Često sam razmišljala kada bih imala troje dece, koju kombinaciju polova bih volela. Aki je poseban, ona je sada posebna i teško mi je da kažem da li bih volela dečaka ili devojlicu. Imam i jedno i drugo, stvarno su deca za poželeti.